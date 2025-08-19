Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Kiểm tra và điền số hóa đơn, ngày thanh toán các bảng chi hoa hồng khách hàng tại trước khi chuyển cho phó phòng.

Kiểm tra hồ sơ thanh toán nội bộ trước khi chuyển cho phó phòng ký duyệt.

Thực hiện lập phiếu thu-chi theo chứng từ thanh toán đã được giám đốc phê duyệt, hạch toán vào phần mền kế toán Misa .

Theo dõi thanh toán của khách hàng qua hình thức tiền mặt và nhập vào phần mềm Misa. Nhập các khoản khách hàng thanh toán qua TK ngân hàng vào misa.

Gửi báo cáo thu-chi tiền mặt hàng tuần cho Phó phòng và BGĐ.

Kiểm tra bảng lương kinh doanh của các sale toàn hệ thống.

Kiểm tra , đối chiếu sổ quỹ hàng ngày trong công tác thu-chi nội bộ và đối chiếu các khoản thu-chi khách hàng với kế toán giao dịch khách hàng và báo cáo với Phó phòng hàng ngày. Hàng ngày theo dõi khách hàng thanh toán ( CK và TM) lập bảng tổng hợp gởi cho BGĐ, Phó phòng TCKT và P.KD

Kiểm tra và đảm bào tính hợp lý các chứng từ mua vào trong các thanh toán nội bộ.

Lập các báo cáo chi phí định kỳ và gửi về cho phó phòng kiểm tra đối chiếu.

Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên giao.