Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VNLINK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm tra chứng từ kế toán, định khoản và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh.

Theo dõi và quản lý hệ thống sổ sách kế toán theo quy định.

Đảm bảo sự khớp đúng giữa sổ kế toán chi tiết và tổng hợp.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).

Lập báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Thực hiện phân tích tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động.

Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về thuế, kế toán.

Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

Kiểm soát chi phí, rà soát chứng từ, hóa đơn đầu ra – đầu vào.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Kế toán trưởng hoặc Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

Tối thiểu 2 năm ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc kế toán tổng hợp cao cấp.

Am hiểu chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Nắm vững luật thuế và các quy định liên quan.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast, Bravo, ERP…).

Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu.

Sử dụng tốt Excel và các công cụ báo cáo.

Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm cao.

Ưu tiên:

Có chứng chỉ kế toán trưởng hoặc đang theo học.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VNLINK Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia các hoạt động chung của công ty bóng đá, pickleball, sinh nhật…

Du lịch dài ngày với các dịch vụ tiện ích đa đạng

Thưởng hiệu suất, thưởng lễ/tết.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Cơ hội thăng tiến, phát triển lên vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VNLINK

