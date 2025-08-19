Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN PROFOMILK làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 17, ngõ 84 Ngọc Khánh, Giảng võ, Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kế toán – tài chính của Công ty.

Tổ chức, kiểm soát, giám sát hệ thống hạch toán kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo đúng quy định pháp luật.

Tư vấn cho Ban Giám đốc các giải pháp quản lý chi phí, kiểm soát dòng tiền, hiệu quả kinh doanh.

Quản lý, đào tạo và hướng dẫn nhân sự trong bộ phận kế toán.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định.

Tối thiểu 02 năm ở vị trí Kế toán tổng hợp trở lên (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại, thực phẩm).

Am hiểu quy định pháp luật về thuế, tài chính, kế toán doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội, luật Lao động.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PROFOMILK Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ Tết, nghỉ phép năm, du lịch công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội phát triển lâu dài.

Được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển

