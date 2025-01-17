Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG CẦU làm việc tại Quảng Trị thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Trị: thôn Lương Lễ, km58+59, quốc lộ 9, xã Tân Hợp, Hướng Hoá, Thị xã Quảng Trị

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

+ Kiểm tra, đối chiếu số liệu, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

+ Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán.

+ Thực hiện báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN hàng tháng-quý, Báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN năm.

+ Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

+ Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán

+ Làm việc trực tiếp tại Quảng Trị

+ Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng - Chuyên ngành Tài chính – Kế toán.

+ Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán Misa.

+ Trung thực, chính xác, cầu thị, gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập: : thỏa thuận khi phỏng vấn, khởi điểm từ 13 triệu đồng.

+ Công việc ổn định, lâu dài, có chỗ ăn ở cho người ở xa.

+ Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

+ Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ Tết...

+ Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG CẦU

