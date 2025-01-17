Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG CẦU làm việc tại Quảng Trị thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG CẦU
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG CẦU

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Trị: thôn Lương Lễ, km58+59, quốc lộ 9, xã Tân Hợp, Hướng Hoá, Thị xã Quảng Trị

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

+ Kiểm tra, đối chiếu số liệu, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
+ Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán.
+ Thực hiện báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN hàng tháng-quý, Báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN năm.
+ Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
+ Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Làm việc trực tiếp tại Quảng Trị
+ Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng - Chuyên ngành Tài chính – Kế toán.
+ Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán Misa.
+ Trung thực, chính xác, cầu thị, gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập: : thỏa thuận khi phỏng vấn, khởi điểm từ 13 triệu đồng.
+ Công việc ổn định, lâu dài, có chỗ ăn ở cho người ở xa.
+ Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước.
+ Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ Tết...
+ Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Lương Lễ, km 58 + 59, quốc lộ 9, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

