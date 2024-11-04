Tuyển Tài chính CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Phú Yên thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company

Tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Phú Yên: TP Kon Tum

Mô Tả Công Việc Tài chính Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Giám sát và kiểm tra việc tuân thủ các quy trình sản xuất, quy định nội bộ và chính sách của nhà máy.
Đảm bảo mọi hoạt động sản xuất tuân thủ đúng các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn.
Thực hiện các cuộc kiểm tra định kỳ và đột xuất để đánh giá hiệu quả hoạt động của các phòng ban, phân xưởng.
Xác định các điểm yếu, rủi ro trong quy trình sản xuất và đề xuất các biện pháp khắc phục.
Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý tài chính, kiểm soát chi phí và ngân sách của nhà máy.
Đảm bảo rằng các báo cáo tài chính và tài liệu kế toán được lập chính xác và tuân thủ các quy định pháp luật.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để nhận diện, đánh giá và quản lý rủi ro trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của nhà máy.
Lập báo cáo kiểm soát nội bộ định kỳ, đưa ra các nhận xét, đánh giá và đề xuất cải tiến và báo cáo thường xuyên cho Ban Lãnh Đạo.
Thực hiện điều tra các vụ việc vi phạm nội quy, quy định của nhà máy và đề xuất biện pháp xử lý.
Đào tạo và hướng dẫn các phòng ban, bộ phận về các quy định, quy trình kiểm soát nội bộ.
Cung cấp tư vấn cho Ban Lãnh đạo về các vấn đề kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng phân tích, tư duy logic và giải quyết vấn đề.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, quản lý thời gian hiệu quả.
Hiểu biết sâu về các quy định pháp luật liên quan đến kiểm soát nội bộ và tài chính.

Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Theo thỏa thuận và dựa trên kinh nghiệm. Lương gắn bó theo thời gian công tác.
Lương:
Phúc lợi: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, các phúc lợi khác theo quy định của nhà máy. Hỗ trợ chổ ở và cơm theo chế độ nhà máy
Phúc lợi:
Đào tạo: Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và phát triển kỹ năng nghề nghiệp.
Đào tạo:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company

CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 292 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

