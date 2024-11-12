Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TSK làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TSK
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TSK

Kiểm soát và báo cáo tài chính

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Liền kề 12 (09), Khu nhà ở thương mại công ty TNHH Sông Công Hà Đông, phường Hà Cầu, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kiểm soát và báo cáo tài chính Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

- Kiểm tra kế hoạch kinh doanh và lập lại theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.
- Bám sát, thúc giục phòng kinh doanh về tiến độ doanh số hàng tuần.
- Nhận báo cáo tài chính hàng tháng từ Phòng Tài chính kế toán, kiểm tra và trình Tổng giám đốc các điểm bất hợp lý, vượt định mức.
- Rà soát, làm việc với các bộ phận và xây dựng định mức phù hợp cho các bộ phận trong công ty.
- Lập báo cáo cho các dự án mới của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Tổng giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các ngành khối kinh tế, tài chính, ngân hàng.
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có kinh nghiệm đọc và kiểm tra báo cáo tài chính.
- Có kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch, dự án.
- Có kinh nghiệm kiểm soát nội bộ.
- Tiếng Anh: Thành thạo 4 kỹ năng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TSK Thì Được Hưởng Những Gì

- Ăn trưa: Tại Công ty
- Được đi du lịch, teambulidng hàng năm
- Được tham gia BHXH đầy đủ.
- Được trang bị PC, Laptop theo nhu cầu công việc.
- Có xe đưa đón đi công tác các tỉnh
- Được hưởng phép năm, nghỉ có lương theo quy định của Luật.
- Được xét nâng lương theo năng lực, được hưởng lương tháng 13, thưởng Doanh thu, thưởng các ngày Lễ, Tết...

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TSK

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TSK

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Liền kề 12 (09), Khu nhà ở thương mại công ty TNHH Sông Công Hà Đông, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

