Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TSK làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Liền kề 12 (09), Khu nhà ở thương mại công ty TNHH Sông Công Hà Đông, phường Hà Cầu, Hà Đông

Mô Tả Công Việc

- Kiểm tra kế hoạch kinh doanh và lập lại theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.

- Bám sát, thúc giục phòng kinh doanh về tiến độ doanh số hàng tuần.

- Nhận báo cáo tài chính hàng tháng từ Phòng Tài chính kế toán, kiểm tra và trình Tổng giám đốc các điểm bất hợp lý, vượt định mức.

- Rà soát, làm việc với các bộ phận và xây dựng định mức phù hợp cho các bộ phận trong công ty.

- Lập báo cáo cho các dự án mới của Công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Tổng giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp các ngành khối kinh tế, tài chính, ngân hàng.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Có kinh nghiệm đọc và kiểm tra báo cáo tài chính.

- Có kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch, dự án.

- Có kinh nghiệm kiểm soát nội bộ.

- Tiếng Anh: Thành thạo 4 kỹ năng

Quyền Lợi

- Ăn trưa: Tại Công ty

- Được đi du lịch, teambulidng hàng năm

- Được tham gia BHXH đầy đủ.

- Được trang bị PC, Laptop theo nhu cầu công việc.

- Có xe đưa đón đi công tác các tỉnh

- Được hưởng phép năm, nghỉ có lương theo quy định của Luật.

- Được xét nâng lương theo năng lực, được hưởng lương tháng 13, thưởng Doanh thu, thưởng các ngày Lễ, Tết...

Cách Thức Ứng Tuyển

