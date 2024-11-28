Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính Công ty cổ phần DILIGO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, toà nhà N03T5, Khu đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kiểm soát và báo cáo tài chính Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hỗ trợ Trưởng phòng quản lý dòng tiền thu, chi của Công ty và tổng hợp báo cáo kế hoạch dòng tiền hàng tuần.

Thực hiện điều phối dòng tiền hàng ngày đáp ứng nhu cầu thanh toán của Công ty.

Cùng Trưởng phòng lập kế hoạch tài chính của Công ty từng giai đoạn ngắn, trung và dài hạn dựa theo chiến lược sản xuất, kinh doanh.

Đầu mối làm việc với các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư nhằm đáp ứng được nhu cầu nguồn vốn lưu động phục vụ mục tiêu sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Lập và cung cấp các hồ sơ vay vốn Ngân hàng và các tổ chức tín dụng...

Đánh giá và phân tích tình hình tài chính, hiệu quả sử dụng vốn và nguồn vốn của Công ty theo từng giai đoạn.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên (chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán).

Có tối thiểu từ 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch, triển khai, giám sát công việc tốt.

Kỹ năng máy tính tốt.

Nhạy bén, linh hoạt và chủ động trong công việc.

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương thỏa thuận, cạnh tranh và tương xứng với năng lực. Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Bảo hiểm tai nạn 24h.

Thưởng năm theo kết quả kinh doanh.

Các chế độ thưởng Lễ, Tết theo quy định của Công ty.

Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

Có cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển

