Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company

Kiểm soát và báo cáo tài chính

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm soát và báo cáo tài chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 19, HUD Tower 37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiểm soát và báo cáo tài chính Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

- Thực hiện các thủ tục với ngân hàng: giải ngân, huy động vốn.
- Kiểm soát ngân sách các phòng ban;
- Tổng hợp doanh thu, chi phí tài chính theo tuần, tháng, quý và tổng hợp dư nợ vay cuối kỳ.
- Thực hiện tính toán, tổng hợp và kê khai thuế TNCN của cá nhân có thu nhập từ huy động vốn;
- Hỗ trợ thủ tục mở, đóng thay đổi thông tin.. tài khoản của khối văn phòng, cửa hàng.
- Lập đề xuất thanh toán chi phí phát sinh trong kỳ: định giá tài sản, bảo hiểm ngân hàng, chi phí tài
chính khác,...
- Tổng hợp dữ liệu phân tích báo cáo tài chính.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của KTT.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu về kiến thức:
Tốt nghiệp Đại học trở lên CN Tài chính.
Có kiến thức về công tác quản lý nguồn vốn
Có kiến thức về tài chính
Có kiến thức về phân tích báo cáo tài chính
2. Yêu cầu về kỹ năng:
Kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống
Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng
Kỹ năng sử dụng ứng dụng phân tích BCTC
3. Yêu cầu về thái độ, phẩm chất:
Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Khéo léo trong giao tiếp
Quyết liệt trong hành động, thực thi
Chính trực
Có tinh thần trách nhiệm cao, giữ bí mật thông tin công ty
4. Các yêu cầu khác:
Tuổi: 25 – 35 tuổi
Ưu tiên ứng viên làm quản lý vận hành tại các công ty bán lẻ dạng chuỗi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 13,000,000 đ – 16,000,000đ
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước; được khám sức khoẻ định kỳ hàng năm.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (sinh nhật, hiếu hỉ,...), thưởng Lễ Tết, ...
- Được hưởng các khoản thưởng: Thưởng các ngày Lễ, Tết; thưởng tháng lương thứ 13 cố định và thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm của Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 39 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-tai-chinh-thu-nhap-13-16-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job259182
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bánh Vàng
Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính Công Ty TNHH Bánh Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Bánh Vàng
Hạn nộp: 12/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company
Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần DILIGO Holdings
Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính Công ty cổ phần DILIGO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty cổ phần DILIGO Holdings
Hạn nộp: 31/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 18 - 25 Triệu
Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
Hạn nộp: 31/01/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company
Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Global Online Branding
Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính Công Ty Cổ Phần Global Online Branding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Global Online Branding
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TỐC ĐỘ Pro Company
Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN TỐC ĐỘ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TỐC ĐỘ Pro Company
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bánh Vàng
Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính Công Ty TNHH Bánh Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Bánh Vàng
Hạn nộp: 12/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company
Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần DILIGO Holdings
Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính Công ty cổ phần DILIGO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty cổ phần DILIGO Holdings
Hạn nộp: 31/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 18 - 25 Triệu
Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
Hạn nộp: 31/01/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company
Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Global Online Branding
Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính Công Ty Cổ Phần Global Online Branding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Global Online Branding
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TỐC ĐỘ Pro Company
Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN TỐC ĐỘ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TỐC ĐỘ Pro Company
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất