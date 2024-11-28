Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 19, HUD Tower 37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiểm soát và báo cáo tài chính Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

- Thực hiện các thủ tục với ngân hàng: giải ngân, huy động vốn.

- Kiểm soát ngân sách các phòng ban;

- Tổng hợp doanh thu, chi phí tài chính theo tuần, tháng, quý và tổng hợp dư nợ vay cuối kỳ.

- Thực hiện tính toán, tổng hợp và kê khai thuế TNCN của cá nhân có thu nhập từ huy động vốn;

- Hỗ trợ thủ tục mở, đóng thay đổi thông tin.. tài khoản của khối văn phòng, cửa hàng.

- Lập đề xuất thanh toán chi phí phát sinh trong kỳ: định giá tài sản, bảo hiểm ngân hàng, chi phí tài

chính khác,...

- Tổng hợp dữ liệu phân tích báo cáo tài chính.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của KTT.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu về kiến thức:

Tốt nghiệp Đại học trở lên CN Tài chính.

Có kiến thức về công tác quản lý nguồn vốn

Có kiến thức về tài chính

Có kiến thức về phân tích báo cáo tài chính

2. Yêu cầu về kỹ năng:

Kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống

Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng

Kỹ năng sử dụng ứng dụng phân tích BCTC

3. Yêu cầu về thái độ, phẩm chất:

Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Khéo léo trong giao tiếp

Quyết liệt trong hành động, thực thi

Chính trực

Có tinh thần trách nhiệm cao, giữ bí mật thông tin công ty

4. Các yêu cầu khác:

Tuổi: 25 – 35 tuổi

Ưu tiên ứng viên làm quản lý vận hành tại các công ty bán lẻ dạng chuỗi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 13,000,000 đ – 16,000,000đ

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước; được khám sức khoẻ định kỳ hàng năm.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (sinh nhật, hiếu hỉ,...), thưởng Lễ Tết, ...

- Được hưởng các khoản thưởng: Thưởng các ngày Lễ, Tết; thưởng tháng lương thứ 13 cố định và thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm của Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin