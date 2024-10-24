Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 12 - 16 Triệu

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lạng Sơn:

- Lạng Sơn

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

– Sử dụng mô hình 3D, kết cấu, ánh xạ và các kỹ thuật khác để tạo đồ họa;
– Hiểu các yêu cầu của dự án và hình thành ý tưởng sáng tạo;
– Diễn họa và hoàn thiện các sản phẩm 3D liên quan đến kiến trúc, nội thất, sản phẩm từ ý tưởng, phác thảo do khách hàng cung cấp;
– Bảo vệ ý tưởng trước khách hàng, tư vấn cho khách hàng về hình ảnh và công năng sản phẩm mình thiết kế;
– Đề xuất các sáng kiến nâng cao hiệu quả thiết kế;
– Phối hợp với các bộ phận liên quan trong triển khai dự án;
– Tham gia thuyết trình concept, thiết kế...khi có chỉ định.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Bằng trung cấp trở lên về thiết kế đồ họa, thiết kế kiến trúc, nội thất hoặc liên quan;
- Kinh nghiệm làm việc trong vai trò nhân viên thiết kế, họa viên 3D hay kiến trúc sư;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm tiêu chuẩn trong ngành như 3ds Max, V-Ray, SketchUp và Maya...;
- Có tư duy sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm;
- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12.000.000 – 16.000.000 khởi điểm + thưởng
- Xét tăng lương, thưởng nhân viên xuất sắc định kỳ theo quy định của công ty
- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, có cơ hội học tập và phát triển năng lực bản thân
- Tham gia BHXH, BHYT và các chế độ bảo hiểm khác
- Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của Nhà nước
- Tiệc liên hoan, sinh nhật, teambuilding, du lịch hằng tháng, hằng năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Đại Vĩ, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

