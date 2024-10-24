Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lạng Sơn

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

– Sử dụng mô hình 3D, kết cấu, ánh xạ và các kỹ thuật khác để tạo đồ họa;

– Hiểu các yêu cầu của dự án và hình thành ý tưởng sáng tạo;

– Diễn họa và hoàn thiện các sản phẩm 3D liên quan đến kiến trúc, nội thất, sản phẩm từ ý tưởng, phác thảo do khách hàng cung cấp;

– Bảo vệ ý tưởng trước khách hàng, tư vấn cho khách hàng về hình ảnh và công năng sản phẩm mình thiết kế;

– Đề xuất các sáng kiến nâng cao hiệu quả thiết kế;

– Phối hợp với các bộ phận liên quan trong triển khai dự án;

– Tham gia thuyết trình concept, thiết kế...khi có chỉ định.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Bằng trung cấp trở lên về thiết kế đồ họa, thiết kế kiến trúc, nội thất hoặc liên quan;

- Kinh nghiệm làm việc trong vai trò nhân viên thiết kế, họa viên 3D hay kiến trúc sư;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tiêu chuẩn trong ngành như 3ds Max, V-Ray, SketchUp và Maya...;

- Có tư duy sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm;

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12.000.000 – 16.000.000 khởi điểm + thưởng

- Xét tăng lương, thưởng nhân viên xuất sắc định kỳ theo quy định của công ty

- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, có cơ hội học tập và phát triển năng lực bản thân

- Tham gia BHXH, BHYT và các chế độ bảo hiểm khác

- Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của Nhà nước

- Tiệc liên hoan, sinh nhật, teambuilding, du lịch hằng tháng, hằng năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam

