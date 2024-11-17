Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 57, LK6C Làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, Hà Đông

• Mặt hàng của công ty: Máy móc, Thiết bị, Dụng cụ ngành Nha khoa

• Tư vấn bàn hàng, chăm sóc khách hàng và phát triển mạng lưới khách hàng mới, duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

• Gặp khách hàng trực tiếp dưới nhà máy, tạo mối quan hệ.. để tư vấn (di chuyển bằng xe ô tô của công ty, nếu lái được xe thì chủ động lái xe), trao đổi công việc,...

• Quản lý yêu cầu báo giá, báo giá, PO, lập kế hoạch, tư vấn và đưa ra phương án tốt nhất cho khách hàng chốt đơn của công ty.

• Chăm sóc, quản lý tài khoản giao dịch của khách hàng, hỗ trợ tư vấn khách hàng khi cần.

• Đi công tác phát triển thị trường cùng đội nhóm.

• Cập nhật thông tin thị trường/ sản phẩm, có kỹ năng thống kê và báo cáo thông tin cho trưởng phòng về kế hoạch triển khai công việc.

• Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, độ tuổi từ 22-35.

• Ưu tiên ứng viên có kiến thức, kinh nghiệm bán hàng Thiết bị máy móc Y tế.

• Biết lái xe ô tô là một lợi thế.

• Năng động, đam mê và yêu thích làm việc trong lĩnh vực Kinh doanh, Tư vấn bán hàng.

• Chủ động trong việc học hỏi, tìm hiểu sản phẩm và nắm bắt tâm lý khách hàng.

• Khả năng làm việc theo quy trình, làm việc nhóm.

• Lương 8 - 13 triệu + thưởng theo doanh thu.

• Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty.

• Thưởng lễ tết, BHXH, BHYT, BHTN, Nghỉ phép năm, các hoạt động Team building...

• Chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định công ty.

• Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

• Chế độ đào tạo và phát triển nghề nghiệp. Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, văn phòng hiện đại, đồng nghiệp trẻ trung.

• Mọi ý kiến, đề xuất dưới góc nhìn cá nhân được tôn trọng và lắng nghe.

• Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

