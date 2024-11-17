Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT

Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 57, LK6C Làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

• Mặt hàng của công ty: Máy móc, Thiết bị, Dụng cụ ngành Nha khoa
• Tư vấn bàn hàng, chăm sóc khách hàng và phát triển mạng lưới khách hàng mới, duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
• Gặp khách hàng trực tiếp dưới nhà máy, tạo mối quan hệ.. để tư vấn (di chuyển bằng xe ô tô của công ty, nếu lái được xe thì chủ động lái xe), trao đổi công việc,...
• Quản lý yêu cầu báo giá, báo giá, PO, lập kế hoạch, tư vấn và đưa ra phương án tốt nhất cho khách hàng chốt đơn của công ty.
• Chăm sóc, quản lý tài khoản giao dịch của khách hàng, hỗ trợ tư vấn khách hàng khi cần.
• Đi công tác phát triển thị trường cùng đội nhóm.
• Cập nhật thông tin thị trường/ sản phẩm, có kỹ năng thống kê và báo cáo thông tin cho trưởng phòng về kế hoạch triển khai công việc.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, độ tuổi từ 22-35.
• Ưu tiên ứng viên có kiến thức, kinh nghiệm bán hàng Thiết bị máy móc Y tế.
• Biết lái xe ô tô là một lợi thế.
• Năng động, đam mê và yêu thích làm việc trong lĩnh vực Kinh doanh, Tư vấn bán hàng.
• Chủ động trong việc học hỏi, tìm hiểu sản phẩm và nắm bắt tâm lý khách hàng.
• Khả năng làm việc theo quy trình, làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương 8 - 13 triệu + thưởng theo doanh thu.
• Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty.
• Thưởng lễ tết, BHXH, BHYT, BHTN, Nghỉ phép năm, các hoạt động Team building...
• Chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định công ty.
• Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
• Chế độ đào tạo và phát triển nghề nghiệp. Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, văn phòng hiện đại, đồng nghiệp trẻ trung.
• Mọi ý kiến, đề xuất dưới góc nhìn cá nhân được tôn trọng và lắng nghe.
• Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 57, LK6C làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

