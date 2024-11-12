Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: cụm công nghiệp Liên Phương, Thường Tín

Xây dựng và triển khai kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị hàng năm, quý, tháng.

Vận hành hạ thế trạm biến áp.

Vận hành trạm nước thải và PCCC.

Sửa chữa các sự cố phát sinh hệ thống cấp điện trên các máy móc thiết bị xưởng sản xuất và các công việc phát sinh theo yêu cầu của trưởng phòng.

Sửa chữa các sự cố phát sinh liên quan đến máy

Giám sát, kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện trong tủ điều khiển của thiết bị, máy móc.

Kết hợp phụ trách xây và hoàn thiện quy trình bảo dưỡng, khắc phục sự cố.

Hỗ trợ, cải tiến quy trình công nghệ, tối ưu quy trình sản xuất MBA.

Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

Nam. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành đào tạo: hệ thống điện...

Có kiến thức chuyên môn: vận hành hạ tầng, trạm hạ thế.

Có 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.

Có kiến thức về mạng internet, camera.

Thành thạo office văn phòng.

Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad.

Mức lương cứng: 10 triệu - 15 triệu.

Phụ cấp ăn trưa và chuyên cần.

Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH, Thưởng Lễ, Tết, Du lịch hàng năm, Sinh nhật...và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Được làm việc trong Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp;

Thời gian làm việc từ Thứ 2-Thứ 7, sáng 8h00 – 17h00 chiều; Nghỉ Chủ Nhật.

