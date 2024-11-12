Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company
- Hà Nội: cụm công nghiệp Liên Phương, Thường Tín
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xây dựng và triển khai kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị hàng năm, quý, tháng.
Vận hành hạ thế trạm biến áp.
Vận hành trạm nước thải và PCCC.
Sửa chữa các sự cố phát sinh hệ thống cấp điện trên các máy móc thiết bị xưởng sản xuất và các công việc phát sinh theo yêu cầu của trưởng phòng.
Sửa chữa các sự cố phát sinh liên quan đến máy
Giám sát, kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện trong tủ điều khiển của thiết bị, máy móc.
Kết hợp phụ trách xây và hoàn thiện quy trình bảo dưỡng, khắc phục sự cố.
Hỗ trợ, cải tiến quy trình công nghệ, tối ưu quy trình sản xuất MBA.
Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức chuyên môn: vận hành hạ tầng, trạm hạ thế.
Có 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.
Có kiến thức về mạng internet, camera.
Thành thạo office văn phòng.
Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad.
Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa và chuyên cần.
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH, Thưởng Lễ, Tết, Du lịch hàng năm, Sinh nhật...và các phúc lợi theo quy định của Công ty.
Được làm việc trong Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp;
Thời gian làm việc từ Thứ 2-Thứ 7, sáng 8h00 – 17h00 chiều; Nghỉ Chủ Nhật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI