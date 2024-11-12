Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company

Kỹ sư cơ điện

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: cụm công nghiệp Liên Phương, Thường Tín

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị hàng năm, quý, tháng.
Vận hành hạ thế trạm biến áp.
Vận hành trạm nước thải và PCCC.
Sửa chữa các sự cố phát sinh hệ thống cấp điện trên các máy móc thiết bị xưởng sản xuất và các công việc phát sinh theo yêu cầu của trưởng phòng.
Sửa chữa các sự cố phát sinh liên quan đến máy
Giám sát, kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện trong tủ điều khiển của thiết bị, máy móc.
Kết hợp phụ trách xây và hoàn thiện quy trình bảo dưỡng, khắc phục sự cố.
Hỗ trợ, cải tiến quy trình công nghệ, tối ưu quy trình sản xuất MBA.
Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành đào tạo: hệ thống điện...
Có kiến thức chuyên môn: vận hành hạ tầng, trạm hạ thế.
Có 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.
Có kiến thức về mạng internet, camera.
Thành thạo office văn phòng.
Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad.

Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 10 triệu - 15 triệu.
Phụ cấp ăn trưa và chuyên cần.
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH, Thưởng Lễ, Tết, Du lịch hàng năm, Sinh nhật...và các phúc lợi theo quy định của Công ty.
Được làm việc trong Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp;
Thời gian làm việc từ Thứ 2-Thứ 7, sáng 8h00 – 17h00 chiều; Nghỉ Chủ Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company

Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Sanaky, Số, 22 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-co-dien-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job246382
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Hạn nộp: 18/09/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MDA E&C Co.,ltd
Tuyển Kỹ sư cơ điện MDA E&C Co.,ltd làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 25 - 30 Triệu
MDA E&C Co.,ltd
Hạn nộp: 31/08/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Hạn nộp: 12/09/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Hạn nộp: 16/08/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH TINH KỲ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Hạn nộp: 03/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Hạn nộp: 11/09/2025
Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 20 Triệu
Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 38 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Hạn nộp: 19/10/2025
Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 11/10/2025
Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Hạn nộp: 19/10/2025
Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 38 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 18/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 38 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Hạn nộp: 18/09/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MDA E&C Co.,ltd
Tuyển Kỹ sư cơ điện MDA E&C Co.,ltd làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 25 - 30 Triệu
MDA E&C Co.,ltd
Hạn nộp: 31/08/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Hạn nộp: 12/09/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Hạn nộp: 16/08/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH TINH KỲ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Hạn nộp: 03/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Hạn nộp: 11/09/2025
Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 20 Triệu
Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Công Nghệ Đất Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Công Nghệ Đất Việt
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN HOÀNG GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN HOÀNG GIANG
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện công ty cổ phần đầu tư công nghiệp vntech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu công ty cổ phần đầu tư công nghiệp vntech
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN BÌNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN BÌNH PHÁT
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Xây Dựng TPG làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng TPG
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT TÂM MINH ĐĂNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT TÂM MINH ĐĂNG
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (Intracom) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (Intracom) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN 3B làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN 3B
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS
22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KANSAI VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KANSAI VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Worklounge 03 - Vietnam/ Công Ty TNHH Văn Phòng 03 - Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Worklounge 03 - Vietnam/ Công Ty TNHH Văn Phòng 03 - Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HANAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HANAM
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN MEDA HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MEDA HÀ NỘI
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Obayashi Viet Nam Corporation – Hanoi Branch Office làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 900 USD Obayashi Viet Nam Corporation – Hanoi Branch Office
500 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 22 Triệu Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện MDA E&C Co.,ltd làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 25 - 30 Triệu MDA E&C Co.,ltd
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm