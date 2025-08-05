Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HANAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HANAM
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HANAM

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Chung cư Feliz Homes Hoàng Mai, P.Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Thiết kế, khảo sát lên phương án công nghệ, chủ trì thi công các công trình nước cấp, nước thải, khí thải,…
- Thiết kế và lắp ráp tủ điện, lên phương án nguyên lý điều khiển
- Phối hợp với các bộ phận khác để triển khai hoàn thành công trình
- Chi tiết trao đổi cụ thể

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Cao Đẳng , Đại học
- Ngành: Kỹ thuật điện, tự động hóa, biết thêm về ngành nước là 1 lợi thế
- Thành tạo cad, tin học cơ bản…
- Kinh nghiệm: 1 năm trở lên với công việc tương đương.
- Đối tượng: Nam

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HANAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng: từ 12,000,000-16,000,000 VNĐ , xét tăng lương theo năng lực, thưởng dự án
-Tham gia đóng BHXH sau khi trở thành nhân viên chính thức (công ty đóng toàn bộ phí BH)
-Các ngày lễ tết nghỉ theo quy định của nhà nước
-Được hưởng chính sách phúc lợi: sinh nhật cá nhân, hiếu hỷ, thai sản, ốm đau, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm và các hoạt động tập thể… theo quy chế của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HANAM

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 7 Ngách 36, Ngõ 296 Phố Minh Khai, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

