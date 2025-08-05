Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HANAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chung cư Feliz Homes Hoàng Mai, P.Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Thiết kế, khảo sát lên phương án công nghệ, chủ trì thi công các công trình nước cấp, nước thải, khí thải,…

- Thiết kế và lắp ráp tủ điện, lên phương án nguyên lý điều khiển

- Phối hợp với các bộ phận khác để triển khai hoàn thành công trình

- Chi tiết trao đổi cụ thể

- Trình độ học vấn: Cao Đẳng , Đại học

- Ngành: Kỹ thuật điện, tự động hóa, biết thêm về ngành nước là 1 lợi thế

- Thành tạo cad, tin học cơ bản…

- Kinh nghiệm: 1 năm trở lên với công việc tương đương.

- Đối tượng: Nam

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HANAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng: từ 12,000,000-16,000,000 VNĐ , xét tăng lương theo năng lực, thưởng dự án

-Tham gia đóng BHXH sau khi trở thành nhân viên chính thức (công ty đóng toàn bộ phí BH)

-Các ngày lễ tết nghỉ theo quy định của nhà nước

-Được hưởng chính sách phúc lợi: sinh nhật cá nhân, hiếu hỷ, thai sản, ốm đau, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm và các hoạt động tập thể… theo quy chế của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HANAM

