Tuyển Kỹ sư cơ điện AMPHENOL (XIAMEN) HIGH SPEED CABLE CO., LTD. làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 30 Triệu

1. Conduct and support the engineering and technical problems towards company’s power supply system.

指导和支持厂区供电系统的工程及技术问题。Chỉ đạo và phụ trách các vấn đề kỹ thuật liên quan đến hệ thống điện của nhà máy

2. Manage relevant fire prevention affairs.

管理厂区相关消防事务。Quản lý các hạng mục liên quan PCCC của nhà máy.

3. Solve the technical problems towards autonomous system and security system.

处理厂区自动化系统和安全系统的技术问题。Xử lý các vấn đề liên quan tới hệ thống tự động hóa và hệ thống an toàn của nhà máy.

4. Conduct and solve the engineering and technical problems towards electrical points of company’s public equipment指导和处理公司公用设备电气方面的工程技术问题。Chỉ đạo và xử lý các vấn đề kỹ thuật của thiết bị điện, khí, mạng, nước, vv trong công ty.

5. Present preventive measurements and propose solutions regarding the situation’s mentioned above.

针对上述情况提出预防措施和解决方案。Trình bày các biện pháp phòng ngừa và đề xuất các giải pháp liên quan đến tình hình nêu trên

6. Cooperate with relevant departments to push the conservation of energy and electricity.

配合有关部门推进节能节电相关工作。Phối hợp với các bộ phận thúc đẩy công tác tiết kiệm năng lượng.

7. Manage the dispatched engineering projects, include follow up the schedule, implemental status and the acceptance of works ect.

管理外包工程项目，包括进度跟踪、实施状态、工程验收等。Quản lý hạng mục nhà thầu, bao gồm theo dõi tiến độ, giám sát thi công, nghiệm thu công trình…