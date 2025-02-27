Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN A.F.V làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: TP Sông Công, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Từ 9 Triệu

- Nhận bản vẽ từ nhà cung cấp và thiết kế 3D nếu chưa có

- Thiết kế CAM để gia công bằng máy CNC

- Đảm bảo sản phẩm gia công đạt yêu cầu chất lượng

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệm Cao đẳng, Đại học chuyên ngành cơ khí chế tạo máy , Tự động hóa. (Chấp nhận sinh viên mới ra trường)

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế CAD/CAM, vận hành máy CNC là một lợi thế

- Cẩn thận, chăm chỉ, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A.F.V Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: khởi điểm từ 8 – 10 triệu tùy thuộc vào kinh nghiệm làm việc.

- Được đào tạo chuyên môn,nâng cao kỹ năng làm việc tại cty.

- Thưởng lễ tết- chế độ theo qui định của luật lao động.

- Chế độ BHXH/BHYT/BHTN và các chế độ theo bộ luột lao động.

- Nghỉ phép năm.

- Tăng lương theo năng lực/ và định kỳ của qui định của Cty.

- Thưởng tháng lương 13.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A.F.V

