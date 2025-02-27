Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN A.F.V làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Từ 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN A.F.V
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A.F.V

Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: TP Sông Công, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Từ 9 Triệu

- Nhận bản vẽ từ nhà cung cấp và thiết kế 3D nếu chưa có
- Thiết kế CAM để gia công bằng máy CNC
- Đảm bảo sản phẩm gia công đạt yêu cầu chất lượng

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệm Cao đẳng, Đại học chuyên ngành cơ khí chế tạo máy , Tự động hóa. (Chấp nhận sinh viên mới ra trường)
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế CAD/CAM, vận hành máy CNC là một lợi thế
- Cẩn thận, chăm chỉ, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc.
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A.F.V Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: khởi điểm từ 8 – 10 triệu tùy thuộc vào kinh nghiệm làm việc.
- Được đào tạo chuyên môn,nâng cao kỹ năng làm việc tại cty.
- Thưởng lễ tết- chế độ theo qui định của luật lao động.
- Chế độ BHXH/BHYT/BHTN và các chế độ theo bộ luột lao động.
- Nghỉ phép năm.
- Tăng lương theo năng lực/ và định kỳ của qui định của Cty.
- Thưởng tháng lương 13.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A.F.V

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, tòa nhà H.L, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

