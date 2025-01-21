Tuyển Kỹ sư địa chất CÔNG TY TNHH KS LONG ANH làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu

Mô tả công việc:

• Thiết kế biện pháp thi công khai thác nguyên vật liệu theo yêu cầu của Công ty.

• Lập kế hoạch và giám sát việc thực hiện đảm bảo đúng tiến độ.

• Giám sát, kiểm tra quá trình khai thác mỏ đảm bảo đúng biện pháp kỹ thuật, an toàn lao động. Phát hiện và ngăn chặn các sự cố có thể xảy ra trong khai thác.

• Tham mưu, tư vấn về kỹ thuật địa chất, kế hoạch, phương án khai thác cho Công ty.

• Tham gia tìm kiếm, thăm dò các vùng nguyên liệu mới.

• Đảm nhiệm công tác quản lý, chỉ huy hiện trường mỏ.

• Xin cấp phép các thủ tục có liên quan khác từ sở ban ngành của tỉnh và địa phương.

• Lập kế hoạch khai thác hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

• Số lượng 04 người