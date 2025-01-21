Tuyển Kỹ sư địa chất CÔNG TY TNHH KS LONG ANH làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư địa chất CÔNG TY TNHH KS LONG ANH làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH KS LONG ANH
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY TNHH KS LONG ANH

Kỹ sư địa chất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư địa chất Tại CÔNG TY TNHH KS LONG ANH

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Nghệ An, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư địa chất Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Mô tả công việc:
• Thiết kế biện pháp thi công khai thác nguyên vật liệu theo yêu cầu của Công ty.
• Lập kế hoạch và giám sát việc thực hiện đảm bảo đúng tiến độ.
• Giám sát, kiểm tra quá trình khai thác mỏ đảm bảo đúng biện pháp kỹ thuật, an toàn lao động. Phát hiện và ngăn chặn các sự cố có thể xảy ra trong khai thác.
• Tham mưu, tư vấn về kỹ thuật địa chất, kế hoạch, phương án khai thác cho Công ty.
• Tham gia tìm kiếm, thăm dò các vùng nguyên liệu mới.
• Đảm nhiệm công tác quản lý, chỉ huy hiện trường mỏ.
• Xin cấp phép các thủ tục có liên quan khác từ sở ban ngành của tỉnh và địa phương.
• Lập kế hoạch khai thác hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
• Số lượng 04 người

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu tuyển dụng:
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư mỏ địa chất.
- Kinh nghiệm: Kinh nghiệm ra trường tối thiểu 03 năm.
- Mức lương: 15Tr-20Tr đồng/tháng. (thoả thuận khác theo năng lực).

Tại CÔNG TY TNHH KS LONG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KS LONG ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KS LONG ANH

CÔNG TY TNHH KS LONG ANH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Xóm 1, Xã Đồng Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

