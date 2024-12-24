Tuyển Kỹ sư địa chất Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

• Quản lý và chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của Phòng:

- Triển khai các kế hoạch kinh doanh, đánh giá ưu thế tiềm lực hiện có để lên đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp cho Công ty.

- Phối hợp xây dựng và triển khai công tác tìm kiếm khách hàng, tiếp thị, bán hàng, chăm sóc khách hàng.

- Đề xuất các sáng kiến phát triển kinh doanh hiệu quả nhằm gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

- Cập nhật các thay đổi về thông tin các sản phẩm, chính sách,… của Công ty một cách kịp thời đến tất cả Nhân viên kinh doanh để mọi người hiểu và chia sẽ thông tin được chính xác.

- Theo dõi, hỗ trợ và thúc đẩy các Nhân viên kinh doanh đạt chỉ tiêu cá nhân và chỉ tiêu kinh doanh chung.

- Hỗ trợ công tác đàm phán, bán hàng, tư vấn khách hàng, chốt giao dịch của Nhân viên kinh doanh trực thuộc Phòng

- Báo cáo tình hình kinh doanh, đánh giá mức độ hoàn thành để đưa ra các đề xuất giải pháp cải thiện.

- Chịu trách nhiệm với Ban Lãnh Đạo về kết quả kinh doanh của Phòng.

- Các công việc khác theo sự phân công Chủ tịch HĐQT. (Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn)

• Phối hợp vận hành các hoạt động Marketing & Đào tạo, quản lý nhân sự

- Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, đánh giá năng lực đội ngũ hiện tại, tiềm năng khách hàng, chỉ tiêu kinh doanh để góp ý, đề xuất các điều chỉnh về marketing, nhân sự với Ban lãnh đạo

- Triển khai thực hiện các sự kiện, chương trình bán hàng thuộc các dự án Công ty nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh.

- Quản lý đội ngũ kinh doanh, phối hợp với phòng Nhân sự để đào tạo đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp.