Tuyển Kỹ sư địa chất Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư địa chất Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế

Kỹ sư địa chất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư địa chất Tại Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Phó phòng
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: 323 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, Thành phố Huế, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Kỹ sư địa chất Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý và chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của Phòng:
- Triển khai các kế hoạch kinh doanh, đánh giá ưu thế tiềm lực hiện có để lên đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp cho Công ty.
- Phối hợp xây dựng và triển khai công tác tìm kiếm khách hàng, tiếp thị, bán hàng, chăm sóc khách hàng.
- Đề xuất các sáng kiến phát triển kinh doanh hiệu quả nhằm gia tăng lợi nhuận cho Công ty.
- Cập nhật các thay đổi về thông tin các sản phẩm, chính sách,… của Công ty một cách kịp thời đến tất cả Nhân viên kinh doanh để mọi người hiểu và chia sẽ thông tin được chính xác.
- Theo dõi, hỗ trợ và thúc đẩy các Nhân viên kinh doanh đạt chỉ tiêu cá nhân và chỉ tiêu kinh doanh chung.
- Hỗ trợ công tác đàm phán, bán hàng, tư vấn khách hàng, chốt giao dịch của Nhân viên kinh doanh trực thuộc Phòng
- Báo cáo tình hình kinh doanh, đánh giá mức độ hoàn thành để đưa ra các đề xuất giải pháp cải thiện.
- Chịu trách nhiệm với Ban Lãnh Đạo về kết quả kinh doanh của Phòng.
- Các công việc khác theo sự phân công Chủ tịch HĐQT. (Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn)
• Phối hợp vận hành các hoạt động Marketing & Đào tạo, quản lý nhân sự
- Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, đánh giá năng lực đội ngũ hiện tại, tiềm năng khách hàng, chỉ tiêu kinh doanh để góp ý, đề xuất các điều chỉnh về marketing, nhân sự với Ban lãnh đạo
- Triển khai thực hiện các sự kiện, chương trình bán hàng thuộc các dự án Công ty nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh.
- Quản lý đội ngũ kinh doanh, phối hợp với phòng Nhân sự để đào tạo đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trên 3 năm tại các vị trí tương đương đặc biệt là trong ngành khai thác khoáng sản;
- Có kiến thức tốt về khai thác mỏ địa chất, xây dựng,…
- Có khả năng quản lý đội nhóm, khả năng truyền lửa, truyền động lực và tư duy tích cực;
- Kỹ năng: giao tiếp, phối hợp làm việc nhóm, có tư duy logic, khả năng tìm kiếm, đàm phán; tổ chức và giám sát công việc; phân tích, tổng hợp, báo cáo;
- Thành thạo tin học văn phòng; thành thạo word, excel,...;
- Chủ động trong công việc;

Tại Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cao: Lương theo cấp bậc, Lương theo doanh thu và các khoản phụ cấp (xăng xe, điện thoại, ăn ca) tại vị trí đảm nhận.
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển
- Thưởng cuối năm (Lương tháng 13 + Các dịp lễ trong năm)
- Lộ trình thăng tiến cụ thể và rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế

Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 323 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, Thành phố Huế

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-dia-chat-thu-nhap-hoa-thuan-toan-thoi-gian-co-dinh-tai-thua-thien-hue-job272010
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 20/09/2025
Thừa Thiên Huế Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Cong Ty Co Phan Khoang San Thuan Phong
Tuyển Kỹ sư địa chất Cong Ty Co Phan Khoang San Thuan Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 750 - 2 USD
Cong Ty Co Phan Khoang San Thuan Phong
Hạn nộp: 04/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 750 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đạt Phát
Tuyển Kỹ sư địa chất Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đạt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đạt Phát
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Hưng Nghiệp
Tuyển Kỹ sư địa chất Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Hưng Nghiệp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Hưng Nghiệp
Hạn nộp: 15/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phẩn tư vấn và đầu tư xây dựng Đạt Phát
Tuyển Kỹ sư địa chất Công ty cổ phẩn tư vấn và đầu tư xây dựng Đạt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phẩn tư vấn và đầu tư xây dựng Đạt Phát
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải
Tuyển Kỹ sư địa chất Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải
Hạn nộp: 23/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KS LONG ANH
Tuyển Kỹ sư địa chất CÔNG TY TNHH KS LONG ANH làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH KS LONG ANH
Hạn nộp: 07/03/2025
Nghệ An Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KS LONG ANH
Tuyển Kỹ sư địa chất CÔNG TY TNHH KS LONG ANH làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH KS LONG ANH
Hạn nộp: 07/03/2025
Nghệ An Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KS LONG ANH
Tuyển Kỹ sư địa chất CÔNG TY TNHH KS LONG ANH làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH KS LONG ANH
Hạn nộp: 07/03/2025
Nghệ An Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Tuyển Kỹ sư địa chất Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Từ 6 Triệu
Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Hạn nộp: 24/01/2025
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Trên 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Tuyển Kỹ sư địa chất Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Hạn nộp: 24/01/2025
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Hạn nộp: 20/09/2025
Thừa Thiên Huế Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 245 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 234 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Cong Ty Co Phan Khoang San Thuan Phong
Tuyển Kỹ sư địa chất Cong Ty Co Phan Khoang San Thuan Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 750 - 2 USD
Cong Ty Co Phan Khoang San Thuan Phong
Hạn nộp: 04/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 750 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đạt Phát
Tuyển Kỹ sư địa chất Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đạt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đạt Phát
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Hưng Nghiệp
Tuyển Kỹ sư địa chất Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Hưng Nghiệp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Hưng Nghiệp
Hạn nộp: 15/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phẩn tư vấn và đầu tư xây dựng Đạt Phát
Tuyển Kỹ sư địa chất Công ty cổ phẩn tư vấn và đầu tư xây dựng Đạt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phẩn tư vấn và đầu tư xây dựng Đạt Phát
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải
Tuyển Kỹ sư địa chất Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải
Hạn nộp: 23/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KS LONG ANH
Tuyển Kỹ sư địa chất CÔNG TY TNHH KS LONG ANH làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH KS LONG ANH
Hạn nộp: 07/03/2025
Nghệ An Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KS LONG ANH
Tuyển Kỹ sư địa chất CÔNG TY TNHH KS LONG ANH làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH KS LONG ANH
Hạn nộp: 07/03/2025
Nghệ An Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KS LONG ANH
Tuyển Kỹ sư địa chất CÔNG TY TNHH KS LONG ANH làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH KS LONG ANH
Hạn nộp: 07/03/2025
Nghệ An Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Tuyển Kỹ sư địa chất Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Từ 6 Triệu
Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Hạn nộp: 24/01/2025
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Trên 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Tuyển Kỹ sư địa chất Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Hạn nộp: 24/01/2025
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư địa chất Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư địa chất Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Từ 6 Triệu Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Trên 6 triệu Chưa có kinh nghiệm