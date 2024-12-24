Tuyển Kỹ sư địa chất Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư địa chất Tại Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
- Thừa Thiên Huế: 323 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, Thành phố Huế, Thành phố Huế
Mô Tả Công Việc Kỹ sư địa chất Với Mức Lương Thỏa thuận
• Quản lý và chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của Phòng:
- Triển khai các kế hoạch kinh doanh, đánh giá ưu thế tiềm lực hiện có để lên đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp cho Công ty.
- Phối hợp xây dựng và triển khai công tác tìm kiếm khách hàng, tiếp thị, bán hàng, chăm sóc khách hàng.
- Đề xuất các sáng kiến phát triển kinh doanh hiệu quả nhằm gia tăng lợi nhuận cho Công ty.
- Cập nhật các thay đổi về thông tin các sản phẩm, chính sách,… của Công ty một cách kịp thời đến tất cả Nhân viên kinh doanh để mọi người hiểu và chia sẽ thông tin được chính xác.
- Theo dõi, hỗ trợ và thúc đẩy các Nhân viên kinh doanh đạt chỉ tiêu cá nhân và chỉ tiêu kinh doanh chung.
- Hỗ trợ công tác đàm phán, bán hàng, tư vấn khách hàng, chốt giao dịch của Nhân viên kinh doanh trực thuộc Phòng
- Báo cáo tình hình kinh doanh, đánh giá mức độ hoàn thành để đưa ra các đề xuất giải pháp cải thiện.
- Chịu trách nhiệm với Ban Lãnh Đạo về kết quả kinh doanh của Phòng.
- Các công việc khác theo sự phân công Chủ tịch HĐQT. (Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn)
• Phối hợp vận hành các hoạt động Marketing & Đào tạo, quản lý nhân sự
- Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, đánh giá năng lực đội ngũ hiện tại, tiềm năng khách hàng, chỉ tiêu kinh doanh để góp ý, đề xuất các điều chỉnh về marketing, nhân sự với Ban lãnh đạo
- Triển khai thực hiện các sự kiện, chương trình bán hàng thuộc các dự án Công ty nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh.
- Quản lý đội ngũ kinh doanh, phối hợp với phòng Nhân sự để đào tạo đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trên 3 năm tại các vị trí tương đương đặc biệt là trong ngành khai thác khoáng sản;
- Có kiến thức tốt về khai thác mỏ địa chất, xây dựng,…
- Có khả năng quản lý đội nhóm, khả năng truyền lửa, truyền động lực và tư duy tích cực;
- Kỹ năng: giao tiếp, phối hợp làm việc nhóm, có tư duy logic, khả năng tìm kiếm, đàm phán; tổ chức và giám sát công việc; phân tích, tổng hợp, báo cáo;
- Thành thạo tin học văn phòng; thành thạo word, excel,...;
- Chủ động trong công việc;
Tại Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập cao: Lương theo cấp bậc, Lương theo doanh thu và các khoản phụ cấp (xăng xe, điện thoại, ăn ca) tại vị trí đảm nhận.
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển
- Thưởng cuối năm (Lương tháng 13 + Các dịp lễ trong năm)
- Lộ trình thăng tiến cụ thể và rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI