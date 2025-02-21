Tuyển Kỹ sư địa chất Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư địa chất Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư địa chất Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kỹ thuật hiện trường, lập báo cáo kết quả khảo sát
- Và những công việc khác theo sự phân công của Công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành địa chất công trình.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong công tác khảo sát địa chất.
- Chịu được sức ép công việc và đi công tác hiện trường
- Thành thạo phần mềm Auto CAD và các phần mềm chuyên ngành khác.
*QUYỀN LỢI, THỜI GIAN LÀM VIỆC
1. Quyền lợi:
- Mức lương theo thỏa thuận đảm bảo thỏa đáng theo năng lực công tác và mức đóng góp của người lao động.
- Ngoài ra được thực hiện đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định; được hưởng các chế độ khen thưởng, phúc lợi theo quy chế của Công ty.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội tiếp cận, nâng cao trình độ chuyên môn.
Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải
