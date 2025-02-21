Tuyển Kỹ sư địa chất Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư địa chất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kỹ thuật hiện trường, lập báo cáo kết quả khảo sát

- Và những công việc khác theo sự phân công của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành địa chất công trình.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong công tác khảo sát địa chất.

- Chịu được sức ép công việc và đi công tác hiện trường

- Thành thạo phần mềm Auto CAD và các phần mềm chuyên ngành khác.

*QUYỀN LỢI, THỜI GIAN LÀM VIỆC

1. Quyền lợi:

- Mức lương theo thỏa thuận đảm bảo thỏa đáng theo năng lực công tác và mức đóng góp của người lao động.

- Ngoài ra được thực hiện đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định; được hưởng các chế độ khen thưởng, phúc lợi theo quy chế của Công ty.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội tiếp cận, nâng cao trình độ chuyên môn.

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin