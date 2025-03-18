Tuyển Kỹ sư địa chất Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đạt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Kỹ sư địa chất Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đạt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đạt Phát
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đạt Phát

Kỹ sư địa chất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư địa chất Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đạt Phát

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 2 ngõ 36 phố An Hòa, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư địa chất Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Lập nhiệm vụ và phương án khảo sát, bố trí mạng lưới thăm dò công tác khảo sát địa chất công trình theo quy định
Dựa vào số liệu khảo sát địa chất tại hiện trường và các kết quả thí nghiệm mẫu đất (đá) trong phòng thí nghiệm. Phân tích, chỉnh lý số liệu để lập báo cáo kết quả khảo sát địa chất
Trong quá trình làm việc, phối hợp trao đổi công việc với kỹ thuật Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn giám sát khảo sát (Nếu có)
Công việc tại thực địa (Đối với các dự án yêu cầu Kỹ sư địa chất theo dõi trong quá trình khảo sát)
Lên kế hoạch khảo sát thực địa bằng phương pháp khoan khảo sát và lấy mẫu thí nghiệm.
Lấy mẫu đất (đá), ghi chép nhật ký khảo sát, mô tả các lớp đất (đá) tham gia vào cấu trúc nền thiên nhiên trong quá trình khảo sát địa chất tại hiện trường.
Trong quá trình làm việc, phối hợp trao đổi công việc với kỹ thuật Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn giám sát khảo sát (Nếu có) để nghiệm thu công tác khảo sát tại hiện trường
Các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo công ty (Nếu có)

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên hệ chính quy, chuyên ngành địa chất công trình (có chứng chỉ khảo sát địa chất hoặc giám sát công tác khảo sát địa chất công trình là một lợi thế). Có 1-2 năm kinh nghiệm trở lên trong công việc.
Thành thạo sử dụng phần mềm văn phòng liên quan đến công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đạt Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 12 - 14 triệu (tùy theo năng lực ứng viên, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
Được hưởng chế độ thưởng theo hiệu quả công việc cá nhân đảm nhận.
Được hưởng đầy đủ chế độ về bảo hiểm theo qui định.
Được hưởng mọi quyền lợi theo quy định của Công ty và theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đạt Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đạt Phát

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đạt Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 2, Ngõ 36, Phố An Hòa, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-dia-chat-thu-nhap-12-14-trieu-vnd-tai-ha-noi-job338394
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Cong Ty Co Phan Khoang San Thuan Phong
Tuyển Kỹ sư địa chất Cong Ty Co Phan Khoang San Thuan Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 750 - 2 USD
Cong Ty Co Phan Khoang San Thuan Phong
Hạn nộp: 04/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 750 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đạt Phát
Tuyển Kỹ sư địa chất Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đạt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đạt Phát
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Hưng Nghiệp
Tuyển Kỹ sư địa chất Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Hưng Nghiệp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Hưng Nghiệp
Hạn nộp: 15/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phẩn tư vấn và đầu tư xây dựng Đạt Phát
Tuyển Kỹ sư địa chất Công ty cổ phẩn tư vấn và đầu tư xây dựng Đạt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phẩn tư vấn và đầu tư xây dựng Đạt Phát
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải
Tuyển Kỹ sư địa chất Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải
Hạn nộp: 23/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KS LONG ANH
Tuyển Kỹ sư địa chất CÔNG TY TNHH KS LONG ANH làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH KS LONG ANH
Hạn nộp: 07/03/2025
Nghệ An Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KS LONG ANH
Tuyển Kỹ sư địa chất CÔNG TY TNHH KS LONG ANH làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH KS LONG ANH
Hạn nộp: 07/03/2025
Nghệ An Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KS LONG ANH
Tuyển Kỹ sư địa chất CÔNG TY TNHH KS LONG ANH làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH KS LONG ANH
Hạn nộp: 07/03/2025
Nghệ An Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Tuyển Kỹ sư địa chất Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Từ 6 Triệu
Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Hạn nộp: 24/01/2025
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Trên 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Tuyển Kỹ sư địa chất Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Hạn nộp: 24/01/2025
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Cong Ty Co Phan Khoang San Thuan Phong
Tuyển Kỹ sư địa chất Cong Ty Co Phan Khoang San Thuan Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 750 - 2 USD
Cong Ty Co Phan Khoang San Thuan Phong
Hạn nộp: 04/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 750 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đạt Phát
Tuyển Kỹ sư địa chất Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đạt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đạt Phát
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Hưng Nghiệp
Tuyển Kỹ sư địa chất Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Hưng Nghiệp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Hưng Nghiệp
Hạn nộp: 15/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phẩn tư vấn và đầu tư xây dựng Đạt Phát
Tuyển Kỹ sư địa chất Công ty cổ phẩn tư vấn và đầu tư xây dựng Đạt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phẩn tư vấn và đầu tư xây dựng Đạt Phát
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải
Tuyển Kỹ sư địa chất Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải
Hạn nộp: 23/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KS LONG ANH
Tuyển Kỹ sư địa chất CÔNG TY TNHH KS LONG ANH làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH KS LONG ANH
Hạn nộp: 07/03/2025
Nghệ An Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KS LONG ANH
Tuyển Kỹ sư địa chất CÔNG TY TNHH KS LONG ANH làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH KS LONG ANH
Hạn nộp: 07/03/2025
Nghệ An Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KS LONG ANH
Tuyển Kỹ sư địa chất CÔNG TY TNHH KS LONG ANH làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH KS LONG ANH
Hạn nộp: 07/03/2025
Nghệ An Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Tuyển Kỹ sư địa chất Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Từ 6 Triệu
Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Hạn nộp: 24/01/2025
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Trên 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Tuyển Kỹ sư địa chất Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Hạn nộp: 24/01/2025
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư địa chất Công ty cổ phần sáng tạo và tích hợp công nghệ cao I&I làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty cổ phần sáng tạo và tích hợp công nghệ cao I&I
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư địa chất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG Pro Company
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư địa chất Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư địa chất Công ty cổ phẩn tư vấn và đầu tư xây dựng Đạt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phẩn tư vấn và đầu tư xây dựng Đạt Phát
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư địa chất Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đạt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đạt Phát
12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm