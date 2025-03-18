Tuyển Kỹ sư địa chất Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đạt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 2 ngõ 36 phố An Hòa, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Lập nhiệm vụ và phương án khảo sát, bố trí mạng lưới thăm dò công tác khảo sát địa chất công trình theo quy định

Dựa vào số liệu khảo sát địa chất tại hiện trường và các kết quả thí nghiệm mẫu đất (đá) trong phòng thí nghiệm. Phân tích, chỉnh lý số liệu để lập báo cáo kết quả khảo sát địa chất

Trong quá trình làm việc, phối hợp trao đổi công việc với kỹ thuật Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn giám sát khảo sát (Nếu có)

Công việc tại thực địa (Đối với các dự án yêu cầu Kỹ sư địa chất theo dõi trong quá trình khảo sát)

Lên kế hoạch khảo sát thực địa bằng phương pháp khoan khảo sát và lấy mẫu thí nghiệm.

Lấy mẫu đất (đá), ghi chép nhật ký khảo sát, mô tả các lớp đất (đá) tham gia vào cấu trúc nền thiên nhiên trong quá trình khảo sát địa chất tại hiện trường.

Trong quá trình làm việc, phối hợp trao đổi công việc với kỹ thuật Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn giám sát khảo sát (Nếu có) để nghiệm thu công tác khảo sát tại hiện trường

Các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo công ty (Nếu có)

Tốt nghiệp đại học trở lên hệ chính quy, chuyên ngành địa chất công trình (có chứng chỉ khảo sát địa chất hoặc giám sát công tác khảo sát địa chất công trình là một lợi thế). Có 1-2 năm kinh nghiệm trở lên trong công việc.

Thành thạo sử dụng phần mềm văn phòng liên quan đến công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đạt Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 12 - 14 triệu (tùy theo năng lực ứng viên, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Được hưởng chế độ thưởng theo hiệu quả công việc cá nhân đảm nhận.

Được hưởng đầy đủ chế độ về bảo hiểm theo qui định.

Được hưởng mọi quyền lợi theo quy định của Công ty và theo quy định của Luật lao động

