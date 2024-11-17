Tuyển Kỹ sư điện tử CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL NGHỆ AN làm việc tại Nghệ An thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Làm việc trong các lĩnh vực:

- Thiết kế, tư vấn hệ thống cơ điện lạnh M&E

- Tổ chức thi công hệ thống

- Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chính quy

- Có từ 3 - 5 năm kinh nghiệm

- Không quá 32 tuổi.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL NGHỆ AN Thì Được Hưởng Những Gì

- Có các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật (BHXH, BHTN, Nghỉ mát, Lễ tết, ...)

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến cao.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL NGHỆ AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin