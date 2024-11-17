Tuyển Kỹ sư điện tử CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL NGHỆ AN làm việc tại Nghệ An thu nhập Từ 15 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL NGHỆ AN
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL NGHỆ AN

Kỹ sư điện tử

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện tử Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL NGHỆ AN

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Làm việc trong các lĩnh vực:
- Thiết kế, tư vấn hệ thống cơ điện lạnh M&E
- Tổ chức thi công hệ thống
- Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chính quy
- Có từ 3 - 5 năm kinh nghiệm
- Không quá 32 tuổi.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL NGHỆ AN Thì Được Hưởng Những Gì

- Có các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật (BHXH, BHTN, Nghỉ mát, Lễ tết, ...)
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến cao.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL NGHỆ AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL NGHỆ AN

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL NGHỆ AN

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Viettel Nghệ An - Đại Lộ Lê Nin - P. Hà Huy Tập - TP. Vinh - Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

