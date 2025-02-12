Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Tungaloy Friction Material Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Từ 985 Triệu

Mức lương Từ 985 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Xã Quất Lưu, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Từ 985 Triệu

- Quản lý và kiểm tra bảo dưỡng thiết bị sản xuất

- Quản lý tồn kho nguyên vật liệu và thành phẩm.

- Quản lý và Kiểm tra tiếp nhận nguyên vật liệu đầu vào, kiểm tra trong công đoạn sản xuất

- Quản lý 5S và thúc đẩy hoạt động cải tiến

- Hỗ trợ công đoạn sản xuất khi cần thiết

Với Mức Lương Từ 985 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành điện hoặc điện tự động.

- Sử dụng thành thạo phần mềm lập trình PLC (Keyence, Omron, Mitsubishi…)

- Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng (Word, Excel, Powerpoint…)

- Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCad hoặc GstarCad

- Ngoại ngữ: Có kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh hoặc tiếng Nhật (ưu tiên tiếng Nhật)

- Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi.

- Ưu tiên có kinh nghiệm tham gia sửa chữa máy (phần cơ khí và điện) là quản lý sản xuất hoặc quản lý ISO9001 là lợi thế.

QUYỀN LỢI:

Tại Công Ty TNHH Tungaloy Friction Material Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tungaloy Friction Material Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin