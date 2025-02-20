Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Từ 14 Triệu

Mức lương Từ 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Vĩnh Phúc, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Từ 14 Triệu

1. Thiết lập và Kiểm soát các thông số của dây truyền sơn: Dây truyền tẩy rửa, dây truyền sơn ED, buồng phun sơn.

2.Kiểm tra và hiển thị hóa các thông số chất lượng của bề mặt sơn: Chiều dày, màu, độ bóng.

3. Điều tra và khắc phục các sự cố liên quan chất lượng sơn, thiết bị dây truyền sơn.

4. Triển khai các công việc dự án của xưởng Sơn: Phát triển màu mới, mẫu xe mới, lắp đặt & cải tiến thiết bị.

5. Cải tiến công đoạn sản xuất để nâng cao chất lượng, hiệu suất, và môi trường làm việc của người lao động.

Với Mức Lương Từ 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn & kỹ năng:

- Core job: Đại học hoặc tương đương từ loại Khá trở lên. Tốt nghiệp ĐH Bách Khoa HN, ĐH Giao Thông Vận Tải

- Non-cre job: Cao đẳng/Cấp hai hoặc tương đương từ loại Khá trở lên

- Điểm trung bình tích lũy (GPA) từ 6.5 theo thang điểm 10 hoặc 2.25 theo thang điểm 4

- Chuyên ngành: Kỹ sư Điện: Tự động hóa, Điều khiển tự động.

- Ngoại ngữ: Thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết Tiếng Anh. Tương đương Toiec 650/990 (có thể giao tiếp với người nước ngoài như Thái, Nhật, Indonexia,…).

Tại CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM

