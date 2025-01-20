Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Từ 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM
Mức lương
Từ 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc: Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Từ 11 Triệu
1. Nghiên cứu, phát triển, cải tiến các thết bị công nghiệp/hệ thống tư động hóa
2. Thử nghiệm, kiểm tra thiết bị mới trước khi đưa vào sản xuất
3. Hỗ trợ nhóm kỹ thuật điều tra lỗi các thiết bị tự động hóa
Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nam/ Nữ dưới 29 tuổi
• Chăm chỉ, cẩn thận, chịu được áp lực công việc
• Chuyên ngành: Điều khiển và tự động hóa hoặc kỹ thuật điện, điện tử
• Tiếng Anh: Có các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết (tương đương 500 Toeic trở lên) - Yêu cầu giao tiếp tiếng Anh thành thạo
• Kỹ năng khác: Kĩ năng tin học văn phòng; Sử dụng thành thạo các phần mềm vẽ autocad, solidwork / inventer hoặc phần mềm thiết kế 3D tương ứng.
• Chăm chỉ, cẩn thận, chịu được áp lực công việc
• Chuyên ngành: Điều khiển và tự động hóa hoặc kỹ thuật điện, điện tử
• Tiếng Anh: Có các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết (tương đương 500 Toeic trở lên) - Yêu cầu giao tiếp tiếng Anh thành thạo
• Kỹ năng khác: Kĩ năng tin học văn phòng; Sử dụng thành thạo các phần mềm vẽ autocad, solidwork / inventer hoặc phần mềm thiết kế 3D tương ứng.
Tại CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
