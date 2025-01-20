Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Từ 11 Triệu

Mức lương Từ 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Từ 11 Triệu

1. Nghiên cứu, phát triển, cải tiến các thết bị công nghiệp/hệ thống tư động hóa

2. Thử nghiệm, kiểm tra thiết bị mới trước khi đưa vào sản xuất

3. Hỗ trợ nhóm kỹ thuật điều tra lỗi các thiết bị tự động hóa

Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/ Nữ dưới 29 tuổi

• Chăm chỉ, cẩn thận, chịu được áp lực công việc

• Chuyên ngành: Điều khiển và tự động hóa hoặc kỹ thuật điện, điện tử

• Tiếng Anh: Có các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết (tương đương 500 Toeic trở lên) - Yêu cầu giao tiếp tiếng Anh thành thạo

• Kỹ năng khác: Kĩ năng tin học văn phòng; Sử dụng thành thạo các phần mềm vẽ autocad, solidwork / inventer hoặc phần mềm thiết kế 3D tương ứng.

Tại CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

