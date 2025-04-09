Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Am hiểu lĩnh vực hạ tầng điện chiếu sáng công cộng, thương mại và dân dụng. Có khả năng khắc phục các sự cố điện.

Tham mưu cho Lãnh đạo Ban về việc lập kế hoạch hoạt động, kiểm tra giám sát, báo cáo kế hoạch thực hiện công việc về lĩnh vực điện, thương mại và dân dụng.

Khảo sát, thiết kế, đưa ra phương án thi công hệ thống điện.

Lập dự toán công trình điện.

Phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế đưa ra phương án thiết kế hiệu quả.

Thực hiện các công tác hồ sơ liên quan hồ sơ mời thầu (hs dự toán) thi công công trình điện.

Hướng dẫn, giám sát thi công, sửa chữa về điện, đảm bảo an toàn thi công theo quy định.

Tuân thủ các tiêu chuẩn Công ty, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về thiết kế và thủ tục pháp lý.

Báo cáo định kỳ theo quy định và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Ban và Ban giám đốc.

Quản lý lắp đặt hệ thống mới, khắc phục và sửa chữa các sự cố nếu có, lập Kế hoạch bảo dưỡng các hệ thống điện chiếu sáng do công ty lắp đặt...

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành Kỹ sư Điện.

Kinh nghiệm trong ngành từ 01 đến 05 năm.

Thành thạo tin học văn phòng, Autocad, các phần mềm dự toán.

Có Chứng chỉ hành nghề thiết kế hoặc giám sát về điện.

Nắm vững hồ sơ pháp lý về điện của dự án.

Kỹ năng lập kế hoạch và viết báo cáo.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

Sử dụng thành thạo các máy móc, thiết bị văn phòng như máy photo, fax,...

Có kinh nghiệm thi công các công trình điện, bốc dự toán, lập hồ sơ hoàn công.

Kỹ năng thực hiện và theo dõi khối lượng công việc nhiều và chi tiết. Chủ động và nhanh chóng nắm đưa ra hướng xử lý công việc.

Có khả năng phân tích và ra quyết định.

Nhanh nhẹn, trung thực, siêng năng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương từ 10 tr đến 18 tr/tháng.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Thưởng 30/4 & 1/5, thưởng 2/9, thưởng tết dương lịch, thưởng tết âm lịch, thưởng lương theo khả năng, hiệu quả công việc

Du lịch, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG

