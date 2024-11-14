Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 20 Triệu

Kỹ sư triển khai

CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA

Kỹ sư triển khai

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư triển khai Tại CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Miền Bắc

- Bình Dương

- Đồng Nai ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kỹ sư triển khai Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

- Hoạch định, triển khai và giám sát lắp đặt, thi công HVAC, MEP dự án theo phân công của Chỉ huy trưởng.
- Lập, triển khai các bản vẽ shopdrawing, bản vẽ Cad và Revit, biện pháp thi công, bốc khối lượng, yêu cầu vật tư, thiết bị tại hiện trường.
- Kiểm soát an toàn, vệ sinh, môi trường trên công trường.
- Thực hiện các hoạt động khác do Trưởng bộ phận, cấp trên và Tổng Giám đốc giao.
- Nơi làm việc: Vĩnh Long, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ, bằng cấp: Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Nhiệt – Nhiệt lạnh - Cơ Điện - Điện công nghiệp.
- Kiến thức và kỹ năng: Lập biện pháp thi công và kiểm soát chất lượng ; Giám sát và báo cáo kết quả ;
- Kỹ năng giao tiếp ; Kỹ năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 9.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ hoặcthỏa thuận theo năng lực.
- Thưởng theo kết quả công việc, theo quy chế công ty.
- Cơ hội thăng tiến.
- Được tham gia các buổi đào tạo và huấn luyện theo chiến lược phát triển của công ty.
- Được tham gia đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo luật định:BHYT, BHXH, nghỉ lễ tết, phép năm,...
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ, team training.
- Làm việc trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp.
- Và các chế độ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA

CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 497/6 Đường Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất