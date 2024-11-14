Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Miền Bắc - Bình Dương - Đồng Nai ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kỹ sư triển khai

- Hoạch định, triển khai và giám sát lắp đặt, thi công HVAC, MEP dự án theo phân công của Chỉ huy trưởng.

- Lập, triển khai các bản vẽ shopdrawing, bản vẽ Cad và Revit, biện pháp thi công, bốc khối lượng, yêu cầu vật tư, thiết bị tại hiện trường.

- Kiểm soát an toàn, vệ sinh, môi trường trên công trường.

- Thực hiện các hoạt động khác do Trưởng bộ phận, cấp trên và Tổng Giám đốc giao.

- Nơi làm việc: Vĩnh Long, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ, bằng cấp: Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Nhiệt – Nhiệt lạnh - Cơ Điện - Điện công nghiệp.

- Kiến thức và kỹ năng: Lập biện pháp thi công và kiểm soát chất lượng ; Giám sát và báo cáo kết quả ;

- Kỹ năng giao tiếp ; Kỹ năng làm việc nhóm.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương 9.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ hoặcthỏa thuận theo năng lực.

- Thưởng theo kết quả công việc, theo quy chế công ty.

- Cơ hội thăng tiến.

- Được tham gia các buổi đào tạo và huấn luyện theo chiến lược phát triển của công ty.

- Được tham gia đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo luật định:BHYT, BHXH, nghỉ lễ tết, phép năm,...

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ, team training.

- Làm việc trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp.

- Và các chế độ khác.

