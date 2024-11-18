Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Hawaco Miền Trung làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Sân bay Long Thành - Huyện Long Thành - Tỉnh Đồng Nai, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương Đến 30 Triệu

- Tham gia tính toán khối lượng, lập kế hoạch thi công chi tiết;

- Tổ chức thi công khoa học;

- Tính toán sơ bộ đơn giá dựa trên biện pháp thi công được duyệt

- Tham gia tiếp nhận mặt bằng, tổ chức giám sát xây dựng các công trình tạm, cơ sở vật chất phục vụ công tác chuẩn bị thực hiện dự án;

- Triển khai các hạng mục cấp nước, thoát nước (Ống HDPE, uPVC, Ống BTCT…);

- Lập báo cáo công việc định kỳ;

- Lập hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ thanh toán và quyết toán công trình.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng hạ tầng kỹ thuật;

- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên dụng xây dựng;

- Có thể đi công tác xa nhà;

- Có kỹ năng làm việc nhóm, kinh nghiệm làm đội trưởng đội thi công;

- Kỹ năng quản lý tổ đội, giải quyết vấn đề trên công trường.

Tại Công Ty Cổ Phần Hawaco Miền Trung Thì Được Hưởng Những Gì

* Địa điểm làm việc: Sân bay Long Thành - Huyện Long Thành - Tỉnh Đồng Nai.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hawaco Miền Trung

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.