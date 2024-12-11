Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH Xây dựng Tháng Tám làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Vân Đồn, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương Thỏa thuận

Hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng 01 kỹ sư chuyên ngành Hạ tầng/giao thông/ thủy lợi/ xây dựng

- Triển khai kỹ thuật thi công, quản lý giám sát tổ đội thi công, báo cáo công việc hàng ngày về công ty

- Bóc tách dự trù vật liệu vật tư thi công,

- Kiểm soát khối lượng của thầu phụ thi công.

- Lập biện pháp thi công, tiến độ thi công, biện pháp an toàn lao động, quản lý chất lượng công trình.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm nội nghiệp

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết:

- Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên

- Sử dụng tốt, thành thạo các phần mềm chuyên ngành: Phần mềm dự toán, AutoCad, Excel, Word,...

- Có trách nhiệm trong công việc được giao phụ trách;

- Có tinh thần xây dựng tập thể và phối hợp làm việc nhóm;

- Yêu thích công việc được giao;

- Mong muốn làm việc lâu dài tại công ty;

- Có máy tính xách tay.

- Có kỹ năng làm việc đội nhóm.

- Sức khỏe tốt, chịu khó, có thể công tác theo yêu cầu công trình.

Tại Công ty TNHH Xây dựng Tháng Tám Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng mức lương xứng đáng với năng lực, thưởng xong công trình, hoàn thành tốt giai đoạn công trình, thưởng cuối năm

- Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của nhà nước ngay sau khi được tiếp nhận chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây dựng Tháng Tám

