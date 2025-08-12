Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần SOC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 56/5/28 TX25, P.Thạnh Xuân, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chủ động tìm kiếm, tiếp cận, phát triển danh sách khách hàng tiềm năng và thuyết phục họ sử dụng dịch vụ.

Giới thiệu, tư vấn và giải đáp thông tin về các dịch vụ do Công Ty cung cấp cho khách hàng.

Chăm sóc, hướng dẫn thao tác kỹ thuật và hỗ trợ khách hàng trong các vấn đề phát sinh.

Duy trì mối quan hệ với khách hàng một cách thường xuyên.

Thực hiện hoạt động marketing online và truyền thông trên các kênh mạng xã hội để thu hút khách hàng.

Nghiên cứu, cập nhật thông tin liên tục và mở rộng thị trường theo định hướng của Công Ty.

Nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh.

Đề xuất, lên kế hoạch và báo cáo kết quả kinh doanh đều đặn.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai chiến dịch kinh doanh được hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức nền tảng về Crypto/Blockchain/Web3/DeFi… và đã từng sử dụng các ví tiền điện tử thông dụng như MetaMask/Trust Wallet…

Có kinh nghiệm marketing online, phát triển hệ thống và tiếp thị liên kết.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và xây dựng mối quan hệ tốt.

Chủ động, tư duy trẻ trung, tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc và doanh số.

Giọng nói rõ ràng, lưu loát, ngoại hình sáng và phong thái chuyên nghiệp là một lợi thế.

Có khả năng sử dụng các công cụ làm slide như Canva ở mức cơ bản.

Tại Công ty cổ phần SOC Thì Được Hưởng Những Gì

Chỉ làm việc Thứ 2 - Thứ 6.

Bao cơm trưa, miễn phí cà phê và đồ ăn vặt tại văn phòng.

Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện, có cơ hội học hỏi và phát triển không giới hạn trong lĩnh vực Crypto.

Cơ hội thăng tiến và tăng lương nhanh (mỗi quý xét một lần).

Hưởng đầy đủ các quyền lợi và chế độ theo chính sách của Công Ty.

Du lịch ít nhất 01 lần trong năm.

Được tổ chức sinh nhật và tham gia các buổi tiệc, team-building, seminal... do Công Ty tài trợ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần SOC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.