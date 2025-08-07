Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quản lý toàn bộ công việc của bộ phận kế toán thanh toán

Chịu trách nhiệm về các nghiệp vụ kế toán thanh toán các bộ phận

Kiểm soát, thu xếp cân đối các khoản thu chi tại phòng kế toán

Kiểm soát, cân đối dòng tiền

Quản lý việc thanh toán cho các NCC, các khoản phải thu, phải trả theo từng đối tượng

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính - Kế toán;

Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương, lĩnh vực sản xuất;

Sử dụng thành thạo Excel, đặc biệt các phần mềm Kế toán.

Thu nhập từ 12 – 15 triệu/tháng;

Làm việc tại VP Hạ Long, từ Thứ 2 - sáng Thứ 7 (8h00-17h00);

Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt;

Được đào tạo để nâng cao năng lực và nghiệp vụ;

Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc;

Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambuilding... định kỳ hàng năm;

Được hưởng các chế độ BHYT,BHXH,...theo Luật Lao động và các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của Công ty

