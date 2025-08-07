Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG Pro Company
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Quảng Ninh: Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Quản lý toàn bộ công việc của bộ phận kế toán thanh toán
Chịu trách nhiệm về các nghiệp vụ kế toán thanh toán các bộ phận
Kiểm soát, thu xếp cân đối các khoản thu chi tại phòng kế toán
Kiểm soát, cân đối dòng tiền
Quản lý việc thanh toán cho các NCC, các khoản phải thu, phải trả theo từng đối tượng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính - Kế toán;
Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương, lĩnh vực sản xuất;
Sử dụng thành thạo Excel, đặc biệt các phần mềm Kế toán.
Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương, lĩnh vực sản xuất;
Sử dụng thành thạo Excel, đặc biệt các phần mềm Kế toán.
Tại CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 12 – 15 triệu/tháng;
Làm việc tại VP Hạ Long, từ Thứ 2 - sáng Thứ 7 (8h00-17h00);
Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt;
Được đào tạo để nâng cao năng lực và nghiệp vụ;
Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc;
Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambuilding... định kỳ hàng năm;
Được hưởng các chế độ BHYT,BHXH,...theo Luật Lao động và các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của Công ty
Làm việc tại VP Hạ Long, từ Thứ 2 - sáng Thứ 7 (8h00-17h00);
Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt;
Được đào tạo để nâng cao năng lực và nghiệp vụ;
Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc;
Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambuilding... định kỳ hàng năm;
Được hưởng các chế độ BHYT,BHXH,...theo Luật Lao động và các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI