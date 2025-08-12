Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NHẬT QUANG ĐÀ LẠT làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NHẬT QUANG ĐÀ LẠT
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
CÔNG TY TNHH NHẬT QUANG ĐÀ LẠT

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH NHẬT QUANG ĐÀ LẠT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

• Kế toán chuyên ngành F&B
• Phụ trách trả tiền công nợ, thu chi
• Theo dõi và đối chiếu chứng từ
• Xuất hóa đơn đầu ra, nhập đầu vào
• Tính lương nhân viên
• Tính giá thành sản phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp TC/CĐ/ĐH Chuyên ngành Kế toán - Tài chính
• Đã từng làm tại công ty F&B, ít nhất 01 năm kinh nghiệm
• Nhanh nhẹn, tỉ mĩ, biết cách tính giá thành
• Kinh nghiệm kiểm tra đối chiếu số liệu nhập xuất kho, công nợ phải trả
• Kinh nghiệm kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ kế toán, các báo cáo phát sinh
• Kinh nghiệm làm báo cáo thuế

Tại CÔNG TY TNHH NHẬT QUANG ĐÀ LẠT Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận theo vị trí năng lực
• Thưởng phúc lợi, KPI theo chính sách Công ty
• Các chế độ Bảo hiểm theo luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHẬT QUANG ĐÀ LẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NHẬT QUANG ĐÀ LẠT

CÔNG TY TNHH NHẬT QUANG ĐÀ LẠT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 3Bis Đống Đa, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

