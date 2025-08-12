Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NHẬT QUANG ĐÀ LẠT làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

• Kế toán chuyên ngành F&B

• Phụ trách trả tiền công nợ, thu chi

• Theo dõi và đối chiếu chứng từ

• Xuất hóa đơn đầu ra, nhập đầu vào

• Tính lương nhân viên

• Tính giá thành sản phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp TC/CĐ/ĐH Chuyên ngành Kế toán - Tài chính

• Đã từng làm tại công ty F&B, ít nhất 01 năm kinh nghiệm

• Nhanh nhẹn, tỉ mĩ, biết cách tính giá thành

• Kinh nghiệm kiểm tra đối chiếu số liệu nhập xuất kho, công nợ phải trả

• Kinh nghiệm kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ kế toán, các báo cáo phát sinh

• Kinh nghiệm làm báo cáo thuế

Tại CÔNG TY TNHH NHẬT QUANG ĐÀ LẠT Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận theo vị trí năng lực

• Thưởng phúc lợi, KPI theo chính sách Công ty

• Các chế độ Bảo hiểm theo luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHẬT QUANG ĐÀ LẠT

