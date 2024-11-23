Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ

Kỹ sư kết cấu máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu máy Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận:

- 63 Đinh Lễ, Xuân An, Phan Thiết, Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế và triển khai bản vẽ thiết kế
- Lập thuyết minh tính toán;
- Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ kỹ thuật cho công trường thi công;
- Nghiên cứu và đề xuất giải pháp kết cấu.
- Các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng
- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng
- Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và chăm chỉ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : thỏa thuận theo năng lực trao đổi trực tiệp khi phỏng vấn.
- Được hỗ trợ cơm trưa và ăn nhẹ, các phụ cấp khác
- Tham gia đầy đủ BHXH; BHYT; BHTN theo quy định
- Được nghỉ Lễ, Tết theo quy định; thưởng Lễ, Tết hàng năm theo quy địnhcông ty và các chế khác…
- Được nghỉ Lễ, Tết theo quy định; thưởng Lễ, Tết hàng năm theo quy định
công ty và các chế khác…
- Môi trường làm việc thân thiện; lành mạnh; trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: H63 Đinh Lễ, Khu Phố 1, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

