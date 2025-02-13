Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Số 21B4 lô 6B đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy

- Khảo sát, thu thập thông tin yêu cầu thiết kế từ khách hàng , tính toán, thiết kế kết cấu thép các công trình công nghiệp.

- Phối hợp đồng bộ với bộ phận kiến trúc và cơ điện.

- Đề xuất, lên phương án kết cấu đang triển khai theo tiêu chuẩn hiện hành và quy định Công ty.

- Chịu trách nhiệm trực tiếp trước lãnh đạo công ty về các tiêu chí kỹ thuật, mỹ thuật của hồ sơ bản vẽ được giao thực hiện.

- Báo cáo tiến độ thực hiện công việc trực tiếp cho lãnh đạo công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm làm việc: Từ 2 năm

- Tốt nghiệp Đại học chính quy các trường có liên quan đến chuyên ngành thiết kế xây dựng

- Sử dụng thành thạo một trong các phần mềm diễn họa: 3dsmax, SketchUP..., công cụ thiết kế kết cấu

Tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: upto 20.000.000vnđ

- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước.

- Các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty: Tháng lương thứ 13, thưởng ngày lễ, tết, du lịch, khám sức khoẻ hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn

