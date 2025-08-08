Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 16 - 22 Triệu

Mức lương 16 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh BN, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 16 - 22 Triệu

Thiết kế, lên ý tưởng hệ thống tự động hóa

Xuất bản vẽ lắp, bản vẽ layout, bản chi tiết gia công.

Làm báo cáo tiến độ hàng ngày gửi cho cấp trên.

Làm tài liệu thuyết trình cho khách hàng về hệ thống

Triển khai chỉ thị lắp ghép máy mình thiết kế cho đội ngũ thi công

Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành

Có kinh nghiệm thiết kế Điều khiển tự động, Tự động hóa.

Đọc và hiểu tài liệu kỹ thuật.

Thành thục kỹ năng tin học: Word, Excel, Mạng và Máy tính, Autocad, phần mềm chuyên ngành.

Năng động, trung thực, hòa đồng, có tinh thần cầu tiến, chịu khó, năng nổ làm việc, không ngại khó.

Có kỹ năng làm việc độc lập.

Sẵn sàng tăng ca, làm thêm giờ khi cần thiết.

Tại CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 16-22 triệu/ tháng hoặc Thỏa thuận, không giới hạn theo năng lực

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 7 (Nghỉ 4CN)

Tháng lương thứ 13, BHXH, BHYT... và mọi chế độ đãi ngộ khác

Phụ cấp ăn trưa, chỗ đậu xe miễn phí tốt và thuận tiện

Môi trường làm việc hiện đại, hòa đồng, thân thiện

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và các kỹ năng mềm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin