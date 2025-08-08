Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 16 - 22 Triệu

CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA

Mức lương
16 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: KCN Đại Đồng

- Hoàn Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh BN, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 16 - 22 Triệu

Thiết kế, lên ý tưởng hệ thống tự động hóa
Xuất bản vẽ lắp, bản vẽ layout, bản chi tiết gia công.
Làm báo cáo tiến độ hàng ngày gửi cho cấp trên.
Làm tài liệu thuyết trình cho khách hàng về hệ thống
Triển khai chỉ thị lắp ghép máy mình thiết kế cho đội ngũ thi công

Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành
Có kinh nghiệm thiết kế Điều khiển tự động, Tự động hóa.
Đọc và hiểu tài liệu kỹ thuật.
Thành thục kỹ năng tin học: Word, Excel, Mạng và Máy tính, Autocad, phần mềm chuyên ngành.
Năng động, trung thực, hòa đồng, có tinh thần cầu tiến, chịu khó, năng nổ làm việc, không ngại khó.
Có kỹ năng làm việc độc lập.
Sẵn sàng tăng ca, làm thêm giờ khi cần thiết.

Tại CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 16-22 triệu/ tháng hoặc Thỏa thuận, không giới hạn theo năng lực
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 7 (Nghỉ 4CN)
Tháng lương thứ 13, BHXH, BHYT... và mọi chế độ đãi ngộ khác
Phụ cấp ăn trưa, chỗ đậu xe miễn phí tốt và thuận tiện
Môi trường làm việc hiện đại, hòa đồng, thân thiện
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và các kỹ năng mềm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA

CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh BN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

