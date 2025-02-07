Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Và Kiểm Định Bách Khoa Việt làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 1,000 - 1,500 USD

+ Phối hợp HSE của Chủ đầu tư để kiểm soát, kiểm tra thi công của các Nhà thầu đảm bảo đủ tính pháp lý, ATLĐ – VSMT. Nắm bắt, hiểu rõ các TCVN, Thông tư, quy định hiện hành về HSE.

+ Điều hành, kiểm soát HSE đến giám sát HSE của từng Nhà thầu

+ Tuân thủ các Quy định, áp dụng đúng biểu mẫu của TCVN, thông tư và Chủ đầu tư yêu cầu

+ Phối hợp tổ HSE, bảo vệ cổng của CĐT kiểm soát nhân sự, vật tư, thiết bị của Nhà thầu khi ra vào cổng.

+ Điều phối, phối hợp HSE, BCH các Nhà thầu làm việc trong cùng khu vực đảm bảo ATLĐ – VSMT.

+ Kiểm soát hồ sơ pháp lý nhân sự của từng Nhà thầu đáp ứng được quy định hiện hành của cơ quan chức năng và lưu trữ hồ sơ để cuối dự án bàn giao cho Chủ đàu tư.

+ Kiểm tra, đánh giá, duyệt biện pháp thi công, biện pháp an toàn, VSMT Nhà thầu đưa ra.

+ Kiểm tra, duyệt đánh giá rủi ro (biện pháp để phòng ngừa rủi ro) của HSE triển khai công việc của các Nhà thầu trình.

+ Kiểm tra, cấp giấy phép làm việc cho Nhà thầu.

+ Giám sát các Nhà thầu phải thi công đảm bảo ATLĐ – VSMT cho mọi công tác.

+ Tổ chức HSE các Nhà thầu cùng đi kiểm tra, đánh giá ATLĐ – VSMT hằng tuần,

+ Làm việc với HSE, ban GĐ nhà máy để phối hợp, kiểm soát công việc, đặc biệt trong khu vực đang sản xuất.

+ Tham gia huấn luyện, phổ biến ATLĐ – VSMT đến tổ nhóm của các Nhà thầu trước khi thi công (Training đầu vào) và giám sát, kiểm tra công tác Toolbox từng Nhà thầu đầu giờ làm việc sáng.