Tuyển Kỹ sư môi trường CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ETECH TẠI HƯNG YÊN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 13 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ETECH TẠI HƯNG YÊN
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Kỹ sư môi trường

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ETECH TẠI HƯNG YÊN

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: tòa nhà Long Đạt, đường Lạc Long Quân, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh., Thuận Thành

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

- Tư vấn cho khách hàng các quy định liên quan đến hồ sơ, thủ tục về môi trường, tài nguyên nước, hóa chất;
- Triển khai thực hiện hồ sơ: Khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu, viết hồ sơ; Làm việc với chủ đầu tư và cơ quan có thẩm quyền trong quá trình lập và thẩm định hồ sơ;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành: Khoa học môi trường/Công nghệ môi trường/Công nghệ kỹ thuật môi trường/Quản lý môi trường/Quản lý tài nguyên, Kỹ thuật tài nguyên nước/Quản lý tài nguyên nước, Hóa học;
- Có kinh nghiệm làm tư vấn hồ sơ môi trường từ 01 năm trở lên;
- Am hiểu các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, đầu tư, xây dựng, hóa chất;
- Có khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint), sử dụng cơ bản Autocad

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ETECH TẠI HƯNG YÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận theo năng lực;
- Phụ cấp công trình, ăn trưa, công tác phí ....;
- Thưởng lương tháng 13, thưởng các ngày lễ tết;
- Chế độ phúc lợi thăm hỏi, nghỉ mát, sinh nhật,....;
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ETECH TẠI HƯNG YÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ETECH TẠI HƯNG YÊN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Long Đạt, đường Lạc Long Quân, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

