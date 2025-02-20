Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
- Hồ Chí Minh: 119 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện các hồ sơ môi trường (Giấy phép môi trường, ĐTM, đăng ký môi trường …) liên quan đến dự án công ty .
- Tư vấn các quy định của Nhà nước về môi trường cho các phòng ban khi có yêu cầu
- Đi làm việc với cơ quan ban ngành cần thiết phục vụ cho việc hoàn thành hồ sơ dự án.
- Tham mưu cho ban TGĐ các Quy định về luật môi trường thay đổi kịp thời.
- Lên các chi phí để thực hiện dự án (chi phí để hoàn thành 1 dự án)
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp Quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
- Thành thạo phần mềm Word, excel, Autocad.
- Biết sử dụng mapinfo, GIS, phần mềm môi trường là một lợi thế.
- Có khả năng giao tiếp, đàm phán.
- Cẩn thận, nhanh nhẹn, chăm chỉ, thật thà, làm việc được dưới áp lực cao
Tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
