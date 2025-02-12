Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 17 - 20 Triệu
- Đảm bảo công trình luôn được an toàn về con người, vật tư, máy móc – thiết bị thi công trong suốt quá trình thi công;
- Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động trên công trường theo yêu cầu theo các tiêu chuẩn, quy định hiện hành.
- Phối hợp xử lý các sự cố liên quan đến an toàn vệ sinh lao động.
- Đề xuất với trưởng bộ phận an toàn trang bị bảo vệ cá nhân, phương tiện thiết bị kỹ thuật phục vụ cho công tác an toàn khi thi công, các phương tiện y tế thích hợp dự phòng;
- Quản lý thiết bị phòng cháy, chữa cháy và tủ thuốc y tế tại công trường.
- Giám sát, Đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện công tác an toàn của tất cả các đội thi công tại công trường;
- Thực hiện chuẩn bị các hồ sơ về An Toàn lao động của dự án thuộc phạm vi công ty.
Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học chuyên ngành xây dựng hoặc tương đương
- Có chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động nhóm 2 trở lên
***Quyền lợi:
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
