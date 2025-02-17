Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HÀ LAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 25, Đường An Phú Đông 25,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường

• Tham gia khảo sát hiện trường để có phương án thiết kế công nghệ phù hợp.

• Lập hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở, thuyết minh công nghệ, bảng dự toán chào giá.

• Triển khai bản vẽ thiết kế thi công, lập dự toán vật tư thi công.

• Hỗ trợ kỹ sư công trình triển khai công trình đảm bảo đúng công nghệ, dự toán, chất lượng và tiến độ.

• Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành môi trường.

• Kinh nghiệm 2 năm thiết kế các hệ thống xử lý nước thải.

• Sử dụng tốt tin học văn phòng: Word, Excel, Autocad....

• Chủ động, có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực công việc cao.

• Tiêu chí: cẩn thận, siêng năng, trung thực.

Quyền Lợi Được Hưởng

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực bản thân.

• Được hướng dẫn và đào tạo kỹ năng chuyên môn, giao tiếp và tư duy thực tế bởi các kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm.

• Lương thỏa thuận phù hợp với năng lực.

• Phụ cấp tiền ăn, xăng xe, điện thoại, nhà trọ khi đi công tác.

• Tăng lương 1 lần / năm.

• Tăng lương đột xuất: vào bất kỳ thời điểm, căn cứ vào hiệu quả làm việc hiệu quả của cá nhân cũng như sự đóng góp vào phát triển của Công ty.

• Thưởng các ngày Lễ trong năm 30/4, 2/9, tết Tây, giỗ Tổ.

• Thưởng lương tháng thứ 13.

• Thưởng công trình theo năng suất công việc.

• Bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội sẽ đóng khi nhân viên chính thức gắn bó với công ty (quy định 5 – 6 tháng).

• Nghỉ Lễ theo Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển

