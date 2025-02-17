Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HÀ LAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HÀ LAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HÀ LAN
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HÀ LAN

Kỹ sư môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HÀ LAN

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 25, Đường An Phú Đông 25,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

• Tham gia khảo sát hiện trường để có phương án thiết kế công nghệ phù hợp.
• Lập hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở, thuyết minh công nghệ, bảng dự toán chào giá.
• Triển khai bản vẽ thiết kế thi công, lập dự toán vật tư thi công.
• Hỗ trợ kỹ sư công trình triển khai công trình đảm bảo đúng công nghệ, dự toán, chất lượng và tiến độ.
• Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành môi trường.
• Kinh nghiệm 2 năm thiết kế các hệ thống xử lý nước thải.
• Sử dụng tốt tin học văn phòng: Word, Excel, Autocad....
• Chủ động, có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực công việc cao.
• Tiêu chí: cẩn thận, siêng năng, trung thực.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HÀ LAN Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực bản thân.
• Được hướng dẫn và đào tạo kỹ năng chuyên môn, giao tiếp và tư duy thực tế bởi các kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm.
• Lương thỏa thuận phù hợp với năng lực.
• Phụ cấp tiền ăn, xăng xe, điện thoại, nhà trọ khi đi công tác.
• Tăng lương 1 lần / năm.
• Tăng lương đột xuất: vào bất kỳ thời điểm, căn cứ vào hiệu quả làm việc hiệu quả của cá nhân cũng như sự đóng góp vào phát triển của Công ty.
• Thưởng các ngày Lễ trong năm 30/4, 2/9, tết Tây, giỗ Tổ.
• Thưởng lương tháng thứ 13.
• Thưởng công trình theo năng suất công việc.
• Bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội sẽ đóng khi nhân viên chính thức gắn bó với công ty (quy định 5 – 6 tháng).
• Nghỉ Lễ theo Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HÀ LAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HÀ LAN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HÀ LAN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 252A, Đường Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

