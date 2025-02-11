Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Điện và Xây Dựng Nam Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 41 đường 34, phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường

• Làm hồ sơ an toàn cho công nhân, cán bộ BCH, làm việc với CĐT, TVGS về các vấn đề an

toàn của dự án

• Giám sát an toàn, chịu trách nhiệm an toàn thi công trong dự án

• Phối hợp với các bên, tạo điệu kiện thuận lợi cho công nhân thi công

• Hộ trợ ban chỉ huy hoàn thành các công việc của dự án.....

Yêu Cầu Công Việc

• Ưu tiên Tốt nghiệp trường Đại học chuyên ngành bảo hộ lao động, môi trường và các ngành khác có liên quan.

• Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

• Sức khoẻ tốt, sẵn sàng làm việc tại công trường.

• Am hiểu các quy định về an toàn của dự án xây dựng.

• Thành thạo các phần mềm: Office, Project, và các phần mềm chuyên dụng.

• Tính tình: Trung thực, cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ và đam mê với công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Điện và Xây Dựng Nam Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Điện và Xây Dựng Nam Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin