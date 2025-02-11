Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Điện và Xây Dựng Nam Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại Công Ty Cổ Phần Điện và Xây Dựng Nam Việt
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 41 đường 34, phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM
Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
• Làm hồ sơ an toàn cho công nhân, cán bộ BCH, làm việc với CĐT, TVGS về các vấn đề an
toàn của dự án
• Giám sát an toàn, chịu trách nhiệm an toàn thi công trong dự án
• Phối hợp với các bên, tạo điệu kiện thuận lợi cho công nhân thi công
• Hộ trợ ban chỉ huy hoàn thành các công việc của dự án.....
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên Tốt nghiệp trường Đại học chuyên ngành bảo hộ lao động, môi trường và các ngành khác có liên quan.
• Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
• Sức khoẻ tốt, sẵn sàng làm việc tại công trường.
• Am hiểu các quy định về an toàn của dự án xây dựng.
• Thành thạo các phần mềm: Office, Project, và các phần mềm chuyên dụng.
• Tính tình: Trung thực, cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ và đam mê với công việc.
Tại Công Ty Cổ Phần Điện và Xây Dựng Nam Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Điện và Xây Dựng Nam Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
