Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI TIẾN XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 23/19 Dương Đức Hiền,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường

- Quản lý, tổ chức tổ đội thi công lắp đặt máy móc thiết bị công nghệ

- Đọc, hiểu, bóc tách khối lượng theo bảng vẽ được duyệt

- Tổ chức thi công và giám sát thi công theo bảng vẽ được phê duyệt

- Tham gia họp giao Ban với tư vấn giám sát và Ban quản lý dự án – Chủ đầu tư tại công trình

- Hiểu và nắm rõ An toàn lao động

- Tổ chức nghiệm thu hiện trường, trình ký hồ sơ nghiệm thu,.. với tư ván giám sát, Ban quản lý dự án, CĐT

- Lập và thực hiện nhật ký công trình

- Đôn đốc tiến độ thi công, đề xuất giải pháp rút ngắn tiến độ

- Đảm bảo chất lượng thi công tại công trình

- Đôn đốc, phối hợp các phòng ban trong công ty để cung ứng hàng hóa, vật tư, thiết bị theo tiến độ được duyệt

- Tuân thủ qui trình, qui định, nội quy tổ chức của Ban chỉ huy công trình, nội bộ công ty và công trường thi công.

- Sử dụng thành thạo Autocad, M.Project, P.P

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại Học - Cao Đẳng ngành Kỹ thuật môi trường, Kỹ sư môi trường

- Kinh nghiệm 1 năm (ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

- Có khả năng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thích ứng với hoàn cảnh và chịu được áp lực công việc.

- Sẵn sáng đi công tác Tỉnh.

- Cẩn thận, nhạy bén trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI TIẾN XANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận, chưa bao gồm công tác phí…

- Lương tháng 13…

- Xét tăng lương …

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn,...

- Nghỉ phép 12 ngày/năm……

- Team building, du lịch hằng năm….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI TIẾN XANH

