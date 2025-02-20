Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI TIẾN XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI TIẾN XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI TIẾN XANH
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI TIẾN XANH

Kỹ sư môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI TIẾN XANH

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 23/19 Dương Đức Hiền,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Quản lý, tổ chức tổ đội thi công lắp đặt máy móc thiết bị công nghệ
- Đọc, hiểu, bóc tách khối lượng theo bảng vẽ được duyệt
- Tổ chức thi công và giám sát thi công theo bảng vẽ được phê duyệt
- Tham gia họp giao Ban với tư vấn giám sát và Ban quản lý dự án – Chủ đầu tư tại công trình
- Hiểu và nắm rõ An toàn lao động
- Tổ chức nghiệm thu hiện trường, trình ký hồ sơ nghiệm thu,.. với tư ván giám sát, Ban quản lý dự án, CĐT
- Lập và thực hiện nhật ký công trình
- Đôn đốc tiến độ thi công, đề xuất giải pháp rút ngắn tiến độ
- Đảm bảo chất lượng thi công tại công trình
- Đôn đốc, phối hợp các phòng ban trong công ty để cung ứng hàng hóa, vật tư, thiết bị theo tiến độ được duyệt
- Tuân thủ qui trình, qui định, nội quy tổ chức của Ban chỉ huy công trình, nội bộ công ty và công trường thi công.
- Sử dụng thành thạo Autocad, M.Project, P.P

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại Học - Cao Đẳng ngành Kỹ thuật môi trường, Kỹ sư môi trường
- Kinh nghiệm 1 năm (ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
- Có khả năng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thích ứng với hoàn cảnh và chịu được áp lực công việc.
- Sẵn sáng đi công tác Tỉnh.
- Cẩn thận, nhạy bén trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI TIẾN XANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận, chưa bao gồm công tác phí…
- Lương tháng 13…
- Xét tăng lương …
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn,...
- Nghỉ phép 12 ngày/năm……
- Team building, du lịch hằng năm….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI TIẾN XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI TIẾN XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI TIẾN XANH

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 23/19 Dương Đức Hiền, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

