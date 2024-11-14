Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp Cty TNHH Trang Trại Langbiang làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 12 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nông/Lâm/Ngư nghiệp Tại Cty TNHH Trang Trại Langbiang
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Lâm Đồng: TP Đà Lạt
Mô Tả Công Việc Nông/Lâm/Ngư nghiệp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Thiết lập hệ thống tưới, thời gian, khí hậu trong nhà kính
Chuẩn bị cho các công việc như giâm cành, cắm, trồng cây
Chịu trách nhiệm cho các lô trồng, kiểm soát sâu bệnh, chuẩn bị đất, bảo dưỡng...
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể giao tiếp tiếng Anh (nói và viết) tương đối lưu loát
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành nông nghiệp hoặc các chuyên ngành liên quan
Có tính chủ động, tập trung vào chi tiết và chất lượng
Có thể sử dụng Excel và có khả năng lên kế hoạch
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành nông nghiệp hoặc các chuyên ngành liên quan
Có tính chủ động, tập trung vào chi tiết và chất lượng
Có thể sử dụng Excel và có khả năng lên kế hoạch
Tại Cty TNHH Trang Trại Langbiang Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn: 12 – 16 triệu/tháng
Lương thưởng tháng 13.
Các quyền lợi về bảo hiểm, ngày nghỉ, làm thêm giờ theo quy định của nhà nước và công ty.
Lương thưởng tháng 13.
Các quyền lợi về bảo hiểm, ngày nghỉ, làm thêm giờ theo quy định của nhà nước và công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty TNHH Trang Trại Langbiang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
