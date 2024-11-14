Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp Cty TNHH Trang Trại Langbiang làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 12 - 16 Triệu

Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp Cty TNHH Trang Trại Langbiang làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 12 - 16 Triệu

Cty TNHH Trang Trại Langbiang
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
Cty TNHH Trang Trại Langbiang

Nông/Lâm/Ngư nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nông/Lâm/Ngư nghiệp Tại Cty TNHH Trang Trại Langbiang

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Nông/Lâm/Ngư nghiệp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Thiết lập hệ thống tưới, thời gian, khí hậu trong nhà kính
Chuẩn bị cho các công việc như giâm cành, cắm, trồng cây
Chịu trách nhiệm cho các lô trồng, kiểm soát sâu bệnh, chuẩn bị đất, bảo dưỡng...

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể giao tiếp tiếng Anh (nói và viết) tương đối lưu loát
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành nông nghiệp hoặc các chuyên ngành liên quan
Có tính chủ động, tập trung vào chi tiết và chất lượng
Có thể sử dụng Excel và có khả năng lên kế hoạch

Tại Cty TNHH Trang Trại Langbiang Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: 12 – 16 triệu/tháng
Lương thưởng tháng 13.
Các quyền lợi về bảo hiểm, ngày nghỉ, làm thêm giờ theo quy định của nhà nước và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty TNHH Trang Trại Langbiang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Cty TNHH Trang Trại Langbiang

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, Đà Lạt

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

