Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp Cty TNHH Trang Trại Langbiang làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Nông/Lâm/Ngư nghiệp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Thiết lập hệ thống tưới, thời gian, khí hậu trong nhà kính

Chuẩn bị cho các công việc như giâm cành, cắm, trồng cây

Chịu trách nhiệm cho các lô trồng, kiểm soát sâu bệnh, chuẩn bị đất, bảo dưỡng...

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể giao tiếp tiếng Anh (nói và viết) tương đối lưu loát

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành nông nghiệp hoặc các chuyên ngành liên quan

Có tính chủ động, tập trung vào chi tiết và chất lượng

Có thể sử dụng Excel và có khả năng lên kế hoạch

Tại Cty TNHH Trang Trại Langbiang Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: 12 – 16 triệu/tháng

Lương thưởng tháng 13.

Các quyền lợi về bảo hiểm, ngày nghỉ, làm thêm giờ theo quy định của nhà nước và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty TNHH Trang Trại Langbiang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin