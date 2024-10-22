Tuyển Xây dựng Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thăng Long
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thăng Long

Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thăng Long

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TP Móng Cái

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Kiểm soát hồ sơ thanh, quyết toán với các đơn vị thầu phụ, tổ đội nhân công Kiểm soát hồ sơ thanh, quyết toán A-B Bảo vệ khối lượng thanh toán với CĐT Phối hợp với phòng Kỹ thuật thi công lập kế hoạch kinh tế định kỳ cho các dự án được phân công (kế hoạch thu - chi sơ bộ). Phối hợp với các phòng ban liên quan kiểm soát, theo dõi hiệu quả kinh tế của các dự án được phân công phụ trách. Đi công tác định kỳ tại các dự án, kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh, hiệu quả sản xuất và tiến độ thu hồi vốn tại dự án.
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc kinh tế xây dựng đã có kinh nghiệm 3 năm trở lên với vị trí tuyển dụng. Có kinh nghiệm vị trí QA/QC/QS để kiểm tra, hỗ trợ các dự án được phân công Sử dụng thành thạo Autocard, Project, G8, F1, Office ... Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác
Tại Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thăng Long Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 12 - 17 triệu tùy vào năng lực và sẽ thỏa thuận khi phỏng vấn. Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng và chuyên nghiệp. Thời gian thử việc từ 1-2 tháng tùy thuộc vào năng lực của ứng viên. Tham gia đầy đủ BHYT, BHTN, BHXH theo quy định Nhà nước; Đầy đủ chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của Luật Lao động; Thưởng vào các dịp Lễ lớn trong năm, thưởng tháng 13, thưởng dự án, thưởng nóng.... Đươc tham gia các hoạt động phúc lợi của Công ty: du xuân, nghỉ mát, team building... Được cung cấp trang thiết bị và điều kiện cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thăng Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thăng Long

Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thăng Long

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 110 Trần Phú, p. Mộ Lao, q. Hà Đông, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

