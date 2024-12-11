Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15, ngách 93/29, Phố Yên Sở, Q. Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

• Hỗ trợ tuyển dụng: Lên ý tưởng, đăng tin tuyển dụng, lọc hồ sơ ứng viên, trực tiếp liên hệ và đón tiếp ứng viên đến phỏng vấn, hội nhập nhân sự mới.

• Hỗ trợ công tác đào tạo nhân sự mới, truyền thông nội bộ, tổ chức các chương trình, sự kiện cho công ty.

• Hỗ trợ các công việc hành chính, quản lý hồ sơ nhân viên và văn phòng phẩm cùng các yêu cầu khác từ cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

• Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo 1 kèm 1

• Năng động, nhiệt huyết, chịu khó, ham học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì

• Hỗ trợ dấu thực tập, thư giới thiệu, giấy chứng nhận,...

• Được làm việc tại môi trường doanh nghiệp chuyên nghiệp, đào tạo 1 kèm 1 về kiến thức, kỹ năng mềm và chuyên môn nghiệp vụ: kỹ năng đàm phán, kỹ năng xử lý vấn đề, kỹ năng phỏng vấn và sàng lọc hồ sơ nhân sự, kỹ năng hành chính nhân sự..

• Không áp KPI; Không yêu cầu kinh nghiệm

• Khu gửi xe miễn phí, văn phòng làm việc đầy đủ tiện nghi: điều hòa, máy chiếu, máy lọc nước tinh khiết, máy nước nóng, lạnh, trà,...

• Được cấp máy tính, công cụ dụng cụ làm việc;

• Phụ cấp thực tập: Fulltime 3.000.000đ/ tháng + Thưởng nóng

• Được học hỏi và rèn luyện trong môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng.

• Thời gian làm việc full-time từ 8h00 – 17h30 (nghỉ ngày CN hàng tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG

