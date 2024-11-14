Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 800 USD

Mức lương Đến 800 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ., Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương Đến 800 USD

Làm việc tại Văn phòng Công ty.

- Quản lí chi phí đầu tư trong quá trình thi công xây dựng, quá trình mua sắm vật tư thiết bị phục vụ thi công dự án Cầu đường, hạ tầng giao thông.

- Công tác thanh toán, quyết quyết toán với Chủ đầu tư, thầu phụ, trượt giá...

- Kiểm soát tiến độ và chất lượng, hiệu quả kinh tế của các dự án xây dựng cầu đường, hạ tầng giao thông.

- Thực hiện các yêu cầu khác do ban lãnh đạo yêu cầu

Với Mức Lương Đến 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, Chuyên ngành kinh tế xây dựng hoặc kỹ sư kỹ thuật xây hạ tầng, cầu đường giao thông ....hoặc có kinh nghiệm làm việc ở vị trí thanh quyết toán, kỹ sư QS ( từ 2 năm kinh nghiệm). Có kiến thức về hạ tầng cầu đường giao thông, điều chỉnh giá, trượt giá.

- Nắm vững chuyên môn.

- Có khả năng làm việc độc lập.

- Thanh thạo các phần mềm phục vụ công việc.

- Chi tiết liên hệ khi phỏng vấn.

Tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH; BHYT, theo quy định của Nhà nước.

Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty.

Đào tạo nâng cao, đào tạo đội ngũ kế cận hàng năm. Khuyến khích cử đi học bên ngoài / khóa học chuyên sâu để năng cao trình độ.

