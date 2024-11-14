Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 800 USD

Quản lý dự án thi công xây dựng

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C

Quản lý dự án thi công xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án thi công xây dựng

Mức lương
Đến 800 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ., Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Làm việc tại Văn phòng Công ty.
- Quản lí chi phí đầu tư trong quá trình thi công xây dựng, quá trình mua sắm vật tư thiết bị phục vụ thi công dự án Cầu đường, hạ tầng giao thông.
- Công tác thanh toán, quyết quyết toán với Chủ đầu tư, thầu phụ, trượt giá...
- Kiểm soát tiến độ và chất lượng, hiệu quả kinh tế của các dự án xây dựng cầu đường, hạ tầng giao thông.
- Thực hiện các yêu cầu khác do ban lãnh đạo yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, Chuyên ngành kinh tế xây dựng hoặc kỹ sư kỹ thuật xây hạ tầng, cầu đường giao thông ....hoặc có kinh nghiệm làm việc ở vị trí thanh quyết toán, kỹ sư QS ( từ 2 năm kinh nghiệm). Có kiến thức về hạ tầng cầu đường giao thông, điều chỉnh giá, trượt giá.
- Nắm vững chuyên môn.
- Có khả năng làm việc độc lập.
- Thanh thạo các phần mềm phục vụ công việc.
- Chi tiết liên hệ khi phỏng vấn.

Quyền Lợi

BHXH; BHYT, theo quy định của Nhà nước.
Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty.
Đào tạo nâng cao, đào tạo đội ngũ kế cận hàng năm. Khuyến khích cử đi học bên ngoài / khóa học chuyên sâu để năng cao trình độ.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 18, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

