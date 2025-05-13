Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH LOTES VIỆT NAM làm việc tại Thái Bình thu nhập 20 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH LOTES VIỆT NAM
Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thái Bình: Lô E1, Khu công nghiệp Liên Hà Thái, Xã Thụy Liên, Thái Thuỵ, Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 20 - 35 Triệu
Hỗ trợ công việc của kỹ sư thiết kế, nghiên cứu và phát triển sản phẩm cũng như xử lý bất thường
Chịu trách nhiệm về chất lượng cũng như thiết kế đồ giá ,khuôn cần thiết
Phụ trách cải tiến quy trình sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm giá thành
Kỹ sư có trách nhiệm đào tạo cán bộ nguồn và trợ lý kỹ sư\"
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, TN ĐH Chuyên ngành cơ khí, cơ khí chế tạo, tự động hóa
Thành thạo phần mềm thiết kế Autocad, 3D, solidworks
Có 1 năm làm việc nghiên cứu phát triển sản phẩm linh kiện điện tử. Có hiểu biết cơ bản về phương pháp thí nghiệm và các thông số quan trọng của linh kiện điện tử
Ưu tiên biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH LOTES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 20 - 35 Triệu
Có hỗ trợ nhà ở cho nhân viên ở xa
Có xe đưa đón từ Thành phố Thái Bình
Hỗ trợ học tiếng Trung miễn phí và có trợ cấp tiếng Trung
Lộ trình thăng chức, tăng lương rõ ràng.
Được đóng bảo hiểm và nhận full lương từ tháng đầu tiên.
Thưởng cuối năm, thưởng lợi nhuận công ty
Thưởng mua nhà, mua xe lưu giữ nhân tài hằng năm
Hưởng các chế độ và nghỉ lễ tết theo lịch của PLVN
Phụ cấp con nhỏ dưới 6 tuổi
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Môi trường làm việc sạch sẽ, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOTES VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
