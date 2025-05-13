Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH LOTES VIỆT NAM làm việc tại Thái Bình thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Bình: Lô E1, Khu công nghiệp Liên Hà Thái, Xã Thụy Liên, Thái Thuỵ, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Hỗ trợ công việc của kỹ sư thiết kế, nghiên cứu và phát triển sản phẩm cũng như xử lý bất thường

Chịu trách nhiệm về chất lượng cũng như thiết kế đồ giá ,khuôn cần thiết

Phụ trách cải tiến quy trình sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm giá thành

Kỹ sư có trách nhiệm đào tạo cán bộ nguồn và trợ lý kỹ sư\"

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, TN ĐH Chuyên ngành cơ khí, cơ khí chế tạo, tự động hóa

Thành thạo phần mềm thiết kế Autocad, 3D, solidworks

Autocad, 3D, solidworks

Có 1 năm làm việc nghiên cứu phát triển sản phẩm linh kiện điện tử. Có hiểu biết cơ bản về phương pháp thí nghiệm và các thông số quan trọng của linh kiện điện tử

Có 1 năm làm việc

Ưu tiên biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH LOTES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 20 - 35 Triệu

Có hỗ trợ nhà ở cho nhân viên ở xa

Có xe đưa đón từ Thành phố Thái Bình

Hỗ trợ học tiếng Trung miễn phí và có trợ cấp tiếng Trung

học tiếng Trung miễn phí và có trợ cấp tiếng Trung

Lộ trình thăng chức, tăng lương rõ ràng.

thăng chức, tăng lương rõ ràng.

Được đóng bảo hiểm và nhận full lương từ tháng đầu tiên.

đóng bảo hiểm và nhận full lương từ tháng đầu tiên.

Thưởng cuối năm, thưởng lợi nhuận công ty

Thưởng mua nhà, mua xe lưu giữ nhân tài hằng năm

Hưởng các chế độ và nghỉ lễ tết theo lịch của PLVN

Phụ cấp con nhỏ dưới 6 tuổi

Ăn trưa miễn phí tại công ty

Môi trường làm việc sạch sẽ, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOTES VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin