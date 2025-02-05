Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty CP Tư vấn kiến trúc và Xây dựng Nguyên Trường làm việc tại Thái Bình thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Bình: BT5 - 12, Đường Số 1, Khu đô thị TNR Đông Mỹ, TP Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế

Chủ trì và trực tiếp thực hiện lập hồ sơ: Thiết kế hạ tầng (giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, chuẩn bị kỹ thuật ... );

- Nhận nhiệm vụ công việc từ ban lãnh đạo công ty;

- Khảo sát, thu thập thông tin dự án; bàn bạc, thảo luận nhu cầu theo đề bài ra của Chủ đầu tư và khách hàng; nắm bắt ý tưởng của dự án;

- Tư vấn sơ bộ cho chủ đầu tư, Thống nhất quy mô, tiêu chuẩn, khối lượng thiết kế;

- Chủ trì hoặc trực tiếp thực hiện thiết kế xây dựng các công trình được giao nhiệm vụ;

- Bóc tách khối lượng theo thiết kế đã lập phục vụ lập Dự toán công trình;

- Liên hệ trao đổi về kết quả thực hiện, chuẩn bị hồ sơ theo quy định, thực hiện các bước tiếp theo công việc phục vụ trình thẩm định và phê quyệt hồ sơ thiết kế;

- Thực hiện tổ chức báo cáo, giải trình tại các hội nghị, cuộc họp về CT mình đảm nhận;

- Tham gia một số công việc khác về chuyên môn của mình khi ban lãnh đạo giao việc;

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Giao thông; Hạ tầng kỹ thuật; Cấp thoát nước;

- Có chứng chỉ hành nghề hoạt động thiết kế công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật;

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

- Có trình độ chuyên môn trong công tác Thiết kế, kiểm tra các hạng mục kỹ thuật hạ tầng đô thị (giao thông, san nền, cấp - thoát nước, cấp điện, chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc,...);

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương: 15,000,000 - 25,000,000 (Theo kinh nghiệm )

- BHXH ngay khi ký HĐLĐ theo quy định

- Thưởng Các dịp Tết dương lịch, 30/4-01/5, 2/9, Tết âm lịch, chuyên cần, đánh giá hàng quý

- Du lịch 1 năm/lần, teambuliding, các ngày trung thu, 20/10, 8/3, sinh nhật

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển

