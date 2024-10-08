Tuyển Kỹ Sư thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Đắk Lắk

Tuyển Kỹ Sư thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Đắk Lắk

Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Bóc tách khối lượng, lập hồ sơ, bảo vệ khối lượng, giá trị, trình kí hồ thanh quyết toán theo biểu mẫu đã được phê duyệt với tư vấn giám sát và chủ đầu tư;
- Phối hợp với các phòng ban công ty để lập phụ lục hợp đồng cho các hạng mục công việc phát sinh;
- Bóc tách khối lượng, đề nghị vật tư phục vụ công tác thi công dựa trên hạn mức khối lượng và quy trình của công ty, kiểm soát và quản lý hao hụt vật tư, cảnh báo hao hụt vật tư, báo cáo hao hụt vật tư và theo dõi đưa vào các hồ sơ thanh quyết toán nội bộ;
- Lập và theo dõi tiến độ thi công của gói thầu theo biểu mẫu ban hành của công ty;
- Kiểm tra, theo dõi các hợp đồng nội bộ, hợp đồng nhân công. Theo dõi thanh toán của các hợp đồng này theo biểu mẫu và quy trình thanh toán của công ty;
- Tổng hợp và lưu trữ các hồ sơ liên quan đến toàn bộ các công tác trên bằng file mềm và file cứng;
- Thực hiện các công việc khác mà lãnh đạo phân công.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo Word, Excel;
- Sử dụng cơ bản phần mềm CAD và các ứng dụng tin học văn phòng khác;
- Kỹ năng làm việc nhóm, chịu được áp lực, giao tiếp điềm đạm;
- Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, sẵn sàng làm việc tăng ca khi có yêu cầu;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành;
- Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng; hạ tầng
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, từng tham gia thi công dự án tổng thầu, dự án có nhiều gói thầu thi công kết cấu, hoàn thiện cơ bản...

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực từ 15 - 18M/tháng (cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn); Phụ cấp ăn. nhà ở sinh hoạt tại dự án;
- Thưởng vào các dịp Lễ/Tết trong năm; thưởng thành tích, sáng kiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...
- Du lịch hàng năm và các chế độ phúc lợi cho người lao động...
- Các chương trình đào tạo phát triển;
- Tham gia bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1, Tháp A, Tòa Nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

