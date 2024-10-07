Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ ứng dụng Toàn Cầu (Hyperlogy) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu

Mức lương 20 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Phân tích, thiết kế hệ thống theo yêu cầu của công ty và khách hàng. Nghiên cứu và phát triển các nền tảng liên quan tới xử lý ảnh (Computer Vision), Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), Machine Learning, Deep Learning như OCR, Biometrics (Face Recognition, Fingerprint Recognition, Speech Recognition,...), mô hình toán ứng dụng (Credit Scoring, Risk Analytics, Fraud Detection, Cross-Sell,...),...... Phối hợp với nhóm phát triển sản phẩm để tích hợp các sản phẩm nền vào các ứng dụng thực tiễn dành cho ngân hàng, tài chính, viễn thông, dịch vụ công, ..... Phối hợp viết tài liệu, hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ, chuyển giao công nghệ. Các công việc khác có liên quan theo sự chỉ đạo của quản lý giao.

• Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, Toán tin, Cơ điện tử , Điện tử viễn thông, Điều khiển tự động hoặc có các hiểu biết tương đương.

• Có kiến thức về một trong các lĩnh vực cũng như các công cụ Python, Mathlab, AI, Machine Learning, Neural Network, OpenCV, Tensorflow, Keras, Scikit, Pytorch, Mô hình Training,...

• Có hiểu biết về các thuật toán Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, hoặc Natural Language Processing.

• Có khả năng nghiên cứu công nghệ mới với nền tảng cấu trúc dữ liệu và Thuật toán tốt.

• Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm làm việc (nghiên cứu giải pháp/triển khai sản phẩm thực tế) trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo.

• Kinh nghiệm làm việc với các hệ thống Image Recognition, Voice Recognition, và Recommendation Systems là một lợi thế.

• Có kinh nghiệm làm việc trên hệ thống quản lý source code Git.

• Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu kỹ thuật IT chuyên ngành.

Thu nhập tương xứng với năng lực và hiệu quả công việc Thu nhập căn cứ theo kết quả và năng lực, bao gồm thu nhập cứng hàng tháng, phụ cấp, BHXH, thưởng,..... Cụ thể như sau: Thu nhập lương cứng hàng tháng theo năng lực: 20,000,000 VND - 22,000,000 VND Phụ cấp:ăn trưa Phụ cấp thuê nhà (Tùy theo đối tượng). Thưởng hàng năm:Căn cứ vào hiệu quả công việc cá nhân, bộ phận và tình hình kinh doanh của công ty. Thưởng đột xuất nếu có thành tích xuất sắc Được học hỏi, thường xuyên cập nhật, tiếp cận nhiều kiến thức, công nghệ mới trên thế giới như Artificial Intelligence/Machine Learning/Deep Learning, Biometrics (Khuôn mặt, Vân tay,...), Xử lý ảnh (OpenCV – Computer Vision), Thiết kế máy móc/thiết bị điện tử (IoT), Lập trình/Nền tảng (C, C++, C#, NodeJS, Java, .NET, .NET Core, Python,...), Kiến trúc hệ thống Multi Tenant, Cloud Computing, Oracle DBA, Oracle PL/SQL, Tích hợp hệ thống, Quy trình chất lượng và an toàn bảo mật, DevOps, BI/Analytics,...... Được tham gia phát triển các dự án lớn, phức tạp cho các tổ chức lớn như Ngân hàng/Công ty tài chính/Bảo hiểm, Ứng dụng Multi Tenant trên Cloud tải lớn chạy đồng thời cho nhiều doanh nghiệp,......

Được học hỏi, thường xuyên cập nhật, tiếp cận nhiều kiến thức, công nghệ mới trên thế giới như Artificial Intelligence/Machine Learning/Deep Learning, Biometrics (Khuôn mặt, Vân tay,...), Xử lý ảnh (OpenCV – Computer Vision), Thiết kế máy móc/thiết bị điện tử (IoT), Lập trình/Nền tảng (C, C++, C#, NodeJS, Java, .NET, .NET Core, Python,...), Kiến trúc hệ thống Multi Tenant, Cloud Computing, Oracle DBA, Oracle PL/SQL, Tích hợp hệ thống, Quy trình chất lượng và an toàn bảo mật, DevOps, BI/Analytics,......

Được tham gia phát triển các dự án lớn, phức tạp cho các tổ chức lớn như Ngân hàng/Công ty tài chính/Bảo hiểm, Ứng dụng Multi Tenant trên Cloud tải lớn chạy đồng thời cho nhiều doanh nghiệp,......

