Tuyển Kỹ Sư thu nhập 650 - 1200 USD Toàn thời gian tại Hà Nam

CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM

Mức lương
650 - 1,200 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: KCN Đồng Văn III, Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 650 - 1,200 USD

• Xác nhận trạng thái thực hiện quy trình sản xuất theo SOP của sản phẩm, từ đó giảm thiểu xảy ra các bất thường trong sản xuất & tỷ lệ lỗi.
• Phân tích và cải tiến kịp thời các vấn đề trong sản xuất để nâng cao năng suất sản xuất
• Trong giai đoạn đầu phát triển sản phẩm, hãy tiến hành Đánh giá DFM để xác nhận rằng thiết kế sản phẩm đáp ứng nhu cầu sản xuất
• Phát triển quy trình sản xuất và SOP cho các mẫu mã mới, dựa trên C-flow & quy trình đánh giá / FPYR, để các sản phẩm mới có thể được giới thiệu suôn sẻ theo đúng kế hoạch.

Với Mức Lương 650 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng - Đại học trở lên
• Có kinh nghiệm 1 năm trở lên tại vị trí tương đương
• Tiếng Trung hoặc tiếng Anh tốt

Tại CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn (Thu nhập xứng đáng với ứng viên có năng lực)
• Thử việc hưởng 100% lương
• Thưởng hiệu suất, thưởng học tập và các khoản thưởng khác theo quy định công ty
• Thưởng tháng lương thứ 13 + thưởng theo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
• Tăng lương hàng năm (Nếu bạn thể hiện tốt sẽ được đề xuất linh động trong quá trình làm việc)
• Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước ngay khi bạn gia nhập WNC
• Cơ hội học hỏi, làm việc và phát triển trong công ty đa quốc gia
• Chính sách đào tạo bài bản, rõ ràng phù hợp với quá trình phát triển của nhân sự
• 12 ngày nghỉ phép năm kèm các chế độ nghỉ khác như Nghỉ dưỡng đặc biệt / Nghỉ chăm vợ sinh/ Chăm sóc gia đình / Nghỉ ngày đèn đỏ đối với đồng nghiệp nữ...
• Tham gia tổng kết cuối năm, ngày hội gia đình, tour du lịch hàng năm, hội thi thể thao, tiệc Giáng sinh, lễ hội khác... cùng công ty
• Nghỉ 2 thứ 7/ tháng và tất cả các CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô đất CN01, Khu công nghiệp Đồng Văn III, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

