Tuyển Kỹ Sư thu nhập 650 - 1200 USD Toàn thời gian tại Hà Nam

Mức lương 650 - 1,200 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Đồng Văn III, Duy Tiên

• Xác nhận trạng thái thực hiện quy trình sản xuất theo SOP của sản phẩm, từ đó giảm thiểu xảy ra các bất thường trong sản xuất & tỷ lệ lỗi.

• Phân tích và cải tiến kịp thời các vấn đề trong sản xuất để nâng cao năng suất sản xuất

• Trong giai đoạn đầu phát triển sản phẩm, hãy tiến hành Đánh giá DFM để xác nhận rằng thiết kế sản phẩm đáp ứng nhu cầu sản xuất

• Phát triển quy trình sản xuất và SOP cho các mẫu mã mới, dựa trên C-flow & quy trình đánh giá / FPYR, để các sản phẩm mới có thể được giới thiệu suôn sẻ theo đúng kế hoạch.

Tốt nghiệp Cao Đẳng - Đại học trở lên

• Có kinh nghiệm 1 năm trở lên tại vị trí tương đương

• Tiếng Trung hoặc tiếng Anh tốt

Tại CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn (Thu nhập xứng đáng với ứng viên có năng lực)

• Thử việc hưởng 100% lương

• Thưởng hiệu suất, thưởng học tập và các khoản thưởng khác theo quy định công ty

• Thưởng tháng lương thứ 13 + thưởng theo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty

• Tăng lương hàng năm (Nếu bạn thể hiện tốt sẽ được đề xuất linh động trong quá trình làm việc)

• Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước ngay khi bạn gia nhập WNC

• Cơ hội học hỏi, làm việc và phát triển trong công ty đa quốc gia

• Chính sách đào tạo bài bản, rõ ràng phù hợp với quá trình phát triển của nhân sự

• 12 ngày nghỉ phép năm kèm các chế độ nghỉ khác như Nghỉ dưỡng đặc biệt / Nghỉ chăm vợ sinh/ Chăm sóc gia đình / Nghỉ ngày đèn đỏ đối với đồng nghiệp nữ...

• Tham gia tổng kết cuối năm, ngày hội gia đình, tour du lịch hàng năm, hội thi thể thao, tiệc Giáng sinh, lễ hội khác... cùng công ty

• Nghỉ 2 thứ 7/ tháng và tất cả các CN

