Tuyển Quản Lý thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai

CÔNG TY TNHH ĐA PHƯƠNG THỨC NAM MEKONG
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH ĐA PHƯƠNG THỨC NAM MEKONG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Số 1A, Đ.D3, KP.Bình Dương, P.Long Bình Tân, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, giám sát việc sử dụng, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và an toàn;
Thực hiện khảo sát hiện trường khi các máy móc thiết bị xảy ra sự cố, hỏng hóc; phân tích các nguyên nhân hỏng hóc để tìm biện pháp hạn chế những hỏng hóc có thể phát sinh tương tự, Điều phối,...
Tham gia công tác lập hồ sơ bản vẽ thiết kế các công trình, hạng mục công trình; Lập bản vẽ..
Lập kế hoạch, phương án, liên hệ đối tác kết hợp sửa chữa các trường hợp đột xuất, sửa chữa lớn,...
Theo dõi quản lý, lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam
Trình độ: Đại học ngành Kỹ Thuật – Cơ Khí Động Lực (Hệ thống năng lượng và tự động hóa thủy khí) thiết kế, chế tạo, sản xuất các máy và hệ thống tự động hóa sử dụng nguồn năng lượng chất lỏng và chất khí như các hệ thống lái máy bay, hệ thống lái tàu, hệ thống lái trợ lực ô tô, robot và dây chuyền tự động sản xuất ô tô, máy xây dựng, máy nông nghiệp, hệ thống nâng hạ, dây chuyền sản xuất thép, bê tông, máy và thiết bị năng lượng tái tạo như tuabin gió, tuabin nước và tuabin thủy triều,..
Biết vẽ Autocard.
Kinh nghiệm: > 3 năm
Ưu tiên: Có kinh nghiệm quản lý máy móc trong các dự án dầm cầu đường, kinh nghiệm sửa chữa xe cẩu chuyên dụng bánh lốp, bánh xích,...
Có khả năng chịu áp lực công việc, công tác dài ngày.
Nhanh nhẹn, tinh thần làm việc chăm chỉ;
Nhiệt tình, chịu áp lực công việc cao
Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, báo cáo;

Tại CÔNG TY TNHH ĐA PHƯƠNG THỨC NAM MEKONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực (cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn).
Chế độ thưởng theo hiệu quả công việc, Thưởng % hoa hồng.
Thưởng vào các dịp Lễ/Tết trong năm
Tham gia BHXH theo quy định của Nhà nước.
Có cơ hội được đào tạo, học hỏi tay nghề.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐA PHƯƠNG THỨC NAM MEKONG

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 1A, Đ.D3, KP.Bình Dương, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai

