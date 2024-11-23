Tuyển Nhân Viên Sản Xuất thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TANAKA PRECISION VIỆT NAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Lô đất E
- 3, KCN Thăng Long II, Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Theo dõi tiến độ sản xuất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng sau đó đưa ra biện pháp đối ứng để đảm bảo kế hoạch sản xuất
Thống kê sản phẩm lỗi hàng ngày, phân tích nguyên nhân và đưa ra đối sách để giảm hàng lỗi
Đưa ra đối sách cải tiến ở công đoạn để giảm sản phẩm lỗi, nâng cao hiệu suất máy.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật, Cơ khí chế tạo máy,...
Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các công ty sản xuất của nước ngoài.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng MS office.
Có thể sử dụng được tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.
Tại CÔNG TY TNHH TANAKA PRECISION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao tay nghề
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý, giám sát sản xuất
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao của công ty
Được hưởng các chế độ phúc lợi như: thưởng lễ tết, du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TANAKA PRECISION VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
